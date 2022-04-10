Dev Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için beklenen gün geldi. Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe seriyi bozmamak için mutlak kazanmak ve Devler Ligi yarışında avantajı eline geçirerek ligde 2. sıraya yükselmek istiyoır. Ligde bir hedefi olmayan yaralı Aslan ise ezeli rakibini deplasmanda yenerek taraftarıın mutlu etme peşinde...
Dev bir derbiye sahne olacak karşılaşma öncesi iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Fenerbahçe:
Altay Bayındır
Osayi Samuel
Min jae Kim
Serdar Aziz
Ferdi Kadıoğlu
Miguel Crespo
Miha Zajc
İrfan Can Kahveci
Mert Hakan Yandaş
Diego Rossi
Serdar Dursun
Galatasaray:
Fernando Muslera
Omar Elabdellaoui
Marcao
Victor Nelsson
Patrick van Aanholt
Taylan Antalyalı
Berkan Kutlu
Alexandru Cicaldau
Kerem Aktürkoğlu
Ryan Babel
Bafetimbi Gomis