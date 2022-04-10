Türkiye Gazetesi

Dev Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için beklenen gün geldi. Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe seriyi bozmamak için mutlak kazanmak ve Devler Ligi yarışında avantajı eline geçirerek ligde 2. sıraya yükselmek istiyoır. Ligde bir hedefi olmayan yaralı Aslan ise ezeli rakibini deplasmanda yenerek taraftarıın mutlu etme peşinde...

Dev bir derbiye sahne olacak karşılaşma öncesi iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe:

Altay Bayındır

Osayi Samuel

Min jae Kim

Serdar Aziz

Ferdi Kadıoğlu

Miguel Crespo

Miha Zajc

İrfan Can Kahveci

Mert Hakan Yandaş

Diego Rossi

Serdar Dursun

Galatasaray:

Fernando Muslera

Omar Elabdellaoui

Marcao

Victor Nelsson

Patrick van Aanholt

Taylan Antalyalı

Berkan Kutlu

Alexandru Cicaldau

Kerem Aktürkoğlu

Ryan Babel

Bafetimbi Gomis