Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sürprizsiz başladı festival. Beklenen kadrolar sahada, beklenen oyun sahnedeydi. Fenerbahçe 45 bin kişilik taraftarın itici gücüyle sahanın her santiminde şiddetli pres uygularken, Galatasaray bu sezonki Avrupa taktiğine mecbur kaldı. Sarı lacivertliler bastırdı, sarı kırmızılılar savundu. Özellikle kanatlardan yüklenmeye çalışan ev sahibi her türlü varyasyonu deniyor ama bir türlü istediği boşluğu bulamıyordu. Temposu ve mücadelesi yüksek oyun keyif verse de ortada ne gol ne bir pozisyon vardı.

ZAJC'TAN TEMİZ BİR VURUŞ

Ta ki, 26. dakikaya kadar. Fenerbahçe su gibi aktı sağ kanattan. Mert Hakan’ın pasında çizgiye inen Osayi’nin penaltı noktasına doğru çıkardığı topu Zajc bekletmeden şutladı: 1-0. Galatasaray daha ne olduğunu anlamadan farkı açmak için yüklenen Fenerbahçe aradığını bulamadı. En net pozisyonu heba eden Osayi olurken, dakika 35 gösteriyordu. Sarı kırmızılıların golü kokladığı an ise 42’de yaşandı. Babel’in başlattığı atakta, Berkan’ın pasına Kerem sert vurdu ama Altay gole vize vermedi.

SERDAR DURSUN BİTİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray oldu. Prestijini kurtarmak isteyen Aslan can havliyle saldırdı. Ancak Fenerbahçe’nin böyle bir şeye fırsat tanımak bir yana farkı açmak gibi hesapları vardı. 60’ta kafayı auta vuran Serdar Dursun, 68’de benzer fırsatı affetmedi: 2-0. Kadıköy’deki yenilgi serisini noktalayan, sezonun en iyi galibiyet serisine ulaşan Fenerbahçe, Konya’nın kaybettiği haftada 3 puanı oyun üstünlüğüyle de kazanarak hedeflediği ikinciliğe kuruldu.

ÇİLİNGİR ZAJC

Düne kadar son 6 maçın 4'ünde açılış golünü atan Miha Zajc, Galatasaray derbisinde de başarısını tekrarladı. Bu sezon toplam 5. defa maçın ilk golünü atan Miha Zajc, bu alanda Fenerbahçe'nin lideri oldu. Ayrıca, bu sezon 8. kez gol sevinci yaşayan Sloven oyuncu 2016/17 ile birlikte en golcü sezonunu tekrarladı.

HARİKA OYNADIK

Miha Zajc, "Harika bir maçtı. Oyunu başından sonuna kadar domine ettiğimizi düşünüyorum ve galibiyeti hak ettik. Kontrol bizim elimizdeydi maç boyunca. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Maçın başından beri harika desteklediler bizi" dedi.

SAKİN KALDIK, İYİ BASKI YAPTIK

F.Bahçe'de büyük bir çıkışa imza atan İsmail Kartal dünkü derbi zaferi sonrası mutlu ve gururluydu. Hoca, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Oyunculara, 'Kendi işimizi yapalım' dedim ve sahada bunu yaptık. Rakip kim olursa olsun, kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Oyunda da sakin kaldık ve beklemesini bildik. Zaman zaman iyi baskı yaptık" dedi.

BİZLERE GÜVENİN

Kartal, "Galatasaray'ın Barcelona maçı dahil 7-8 maçını analiz ettik. Çok fazla pozisyon vermedik. Onlar hızlı hücum yapacaklardı, böyle de oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel'e de önlem aldık" derken, "Büyük Fenerbahçe taraftarına bu galibiyet armağan olsun. Bu takıma güvensinler, onları mahcup etmeyeceğiz. Oyuncularıma teşekkür ederim" sözlerini kullandı.

Kanarya'dan dev çıkış! Süper Lig'de ikinciliği kaptı İsmail Kartal'ın takımı son 8 maçında 7 galibiyet 1 beraberlik aldı, 22 puan topladı.