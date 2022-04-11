Türkiye Gazetesi

Arda Turan'ın fiziksel durumu derbiye damga vurdu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında oyuna dahil olan Arda Turan'a Sarı-Kırmızılı taraftarlar ağır eleştiriler yaptı.

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası yönetimle ters düşen ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Arda Turan, Domenec Torrent tarafından derbinin 84. dakikasında oyuna alındı.

"ARDA TURAN FUTBOLU BIRAKMIŞ"

Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna giren Arda Turan'ın fiziksel durumu dikkat çekerken, oyuncuyla ilgili sosyal medyada 'futbolu bırakmış' yorumları yapıldı. Özellikle Galatasaraylı futbolseverler, Arda Turan için ağır ifadeler kullandı.