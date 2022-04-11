Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçe'nin ikincilik, Galatasaray'ın ise 'prestij' için çıktığı maçtan ev sahibi ekip 2-0 galibiyetle ayrıldı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe taraftarları büyük sevinç yaşarken, ikinci golü kaydeden Serdar Dursun yayıncı kuruluşa çok konuluşacak açıklamalarda bulundu.

"BAZI İNSANLAR BANA SALLIYOR"

Serdar Dursun, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Bazı insanlar bana sallıyor. Fenerbahçe'de ne işi var diyorlar. Onlara değil de, bana destek olan büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Onlara gelsin bu galibiyet. Keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı. Dursun'un bu sözlerle Aziz Yıldırım'a göndermede bulunduğu iddia edildi.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı bir açıklamada, "Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos... Anelka'yı Daum yedekte oturttu düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin" ifadelerini kullanmıştı.

SÜPER LİG'DE 10 GOL

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki forveti Serdar Dursun, dün akşam Galatasaray karşısında 68'inci dakikada İrfan Can’ın ortasında arka direğe aşırtılan topa yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydederken, ligdeki 10'uncu golünü de kaydetmiş oldu. Dursun, golünün sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı.

Son sekiz maçta 7. galibiyet! Dev derbiden Fenerbahçe galip ayrıldı Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında dev derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek son 8 maçta 7. galibiyetini aldı ve ligde ikinci sıraya yükseldi. Kadıköy'de ezeli rakibi karşısında 6 yıl sonra kazanan Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri Miha Zajc ve Serdar Dursun kaydetti.

Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde kazanan Uğur Dündar oldu. Dündar, 824 oy ile başkan seçildi.