Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı ağırladı. Büyük heyecana sahne olan derbiden ev sahibi ekip 2-0 galibiyetle ayrılırken, 3 puanı getiren golleri Miha Zajc ve Serdar Dursun kaydetti.

Karşılaşma sonrası maça dair değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'daki son durumu da yorumladı.

"GUARDIOLA GELSE ŞAMPİYON YAPAMAZ"

"Galatasaray takımının iyi futbol oynama ihtimali yok" diyen Dilmen, "Galatasaray taraftarı iyi futbolcuları görmüş. Dönelim bizim dönemimize, Cevad Prekazi’yi görmüş. Bizden sonraki dönemi görelim, Hagi’yi görmüş. Yakın zamanı görelim, iyi futbolcular görmüş. Gomis, Berkan, Babel ile şampiyonluk yarışında olamazsın. Torrent'in hocası Guardiola gelse de şampiyon yapamaz" dedi.

"15-20 YILDIR EN ZAYIF GALATASARAY KADROSU BU"

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşılaştıran Dilmen, "Galatasaraylı dostlar hiç alınmasın bu konuda" diyerek "Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncularından çıkaracağımız 11, Galatasaray'ın bugün sahaya çıktığı 11'inden kaliteli" ifadelerini kullandı.

Ünlü yorumcunun bu sözleri, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Son sekiz maçta 7. galibiyet! Dev derbiden Fenerbahçe galip ayrıldı Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında dev derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek son 8 maçta 7. galibiyetini aldı ve ligde ikinci sıraya yükseldi. Kadıköy'de ezeli rakibi karşısında 6 yıl sonra kazanan Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri Miha Zajc ve Serdar Dursun kaydetti.