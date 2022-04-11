Türkiye Gazetesi

A Milli Takım ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır, son yolculuğuna uğurlandı. İskenderpaşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Çakır'ın cenazesi Trabzon'un Yomra İlçesi Ocak Köyü’nde toprağa verildi.

Hüseyin Çakır’ın cenazesine Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Uğurcan Çakır'ın takım arkadaşları Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

Uğurcan Çakır’ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uğurcan’ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır’ın cenazesi İskenderpaşa Camii’nde öğle namazının kılınmasıyla birlikte cenaze namazının ardından memleketi Yomra ilçesi Ocak köyünde defnedildi.

Trabzonspor cepten yiyor İki takım da yakaladıkları fırsatlarda tabelayı değiştiremedi. Abdullah Avcı'nın takımı son üç maçta yedi puan bıraksa da, Konya'nın mağlup olmasıyla farkı 14 puana çıkardı. Karadeniz Fırtınası takipçileri puan kaybederse gelecek hafta evinde Karagümrük'ü yenip şampiyonluğunu ilan edebilir.

Gaziantep'te gol sesi çıkmadı! Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Şampiyonluğu ilan etmesine haftalar kalan bordo-mavililer, Gaziantep deplasmanında 2 puan bıraktı. İki takımın da birçok pozisyona girdiği maç, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor çılgın teklifi kabul etti! Son sözü Bakasetas söyleyecek Bu sene performansıyla büyük takımların radarına giren Yunan oyuncu Bakasetas, Portekiz yolcusu. Sporting, yıldız oyuncu için hareket geçerek Trabzonspor’un kapısı çaldı. Portekiz ekibi, Bakasetas'ın sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroya serbest kalır maddesini kullanarak Trabzonspor'la anlaşmaya sağladı. Ancak Yunan yıldız pürüz çıkartıyor.