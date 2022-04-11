Türkiye Gazetesi

Spor–Toto, Türk Hava Yolları, Mosso ve Shimano’nun sponsor olduğu Turkuaz, Kırmızı, Yeşil ve Beyaz mayolar etap boyunca taşıyacak sporculara giydirildikten sonra saat 10.45’te İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun birlikte salladığı damalı bayrakla 165 sporcu, Selçuk-Alaçatı etabı için pedal çevirmeye başladı.



İLK KAÇIŞ GRUBU 8 SPORCUDAN OLUŞTU



Selçuk çıkışı toplu halde geçildikten sonra aralarında Caja Rural takımından Golzarri Barrenetxea, Euiskaltel-Euskadi takımından Goiogana Goikoetxea, Bike-Aid takımından Julian Lino, Eurgos-BH takımından Angel Fuentes Paniego, Wildlife Generation takımından Noait Granigan, Sakarya –BB takımından Railenau Cristian, Spor-Toto takımından Aleksander Prevar ve Global & Cyling takımından Nicolas Sessler ilk kaçış grubunu oluşturup pelotonla (Ana Grup) arasını 1 dakika 30 saniye kadar açtı.



GÖZLER TURKUAZ MAYODA

Elbette 165 sporcunun gözü bir önceki etapta birinci gelerek genel ferdi klasmanda birinciliğe yükselen Lotto Soudal’ın Avustralyalı sporcusu Alexander Caleb Ewan’da idi. Takım arkadaşları startla birlikte Caleb’i hemen koruma altına aldılar.

MOSSO’NUN SPONSORLUĞUN’DAKİ YEŞİL MAYO SPRİNT KAPISINI BARRENETXEA GEÇTİ

Etabın 37.2 kilometresinde ilk sprint kapısı geçildi. Mosso’nun sponsorluğundaki yeşil mayo mücadelesini etkileyecek sprint kapısını Caja Rural takımından Golzarri Barrenetxea ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Global & Cyling takımından Nicolas Sessler, üçüncülüğü Sakarya –BB takımından Railenau Cristian elde etti.



SÜRAT SAATTE 35 KİLOMETRE

Etabın 75’inci kilometresi geride kalırken kaçış grubu ile olan zaman farkı 2 dakika olarak yenilendi. Öndeki sekizlinin saatteki sürati ile pelotonun sürati hemen hemen aynı idi. Yani saatte 35 kilometreye varan bir hız yapıyorlardı.

62 KİLOMETRE KALA FARK ERİMEYE BAŞLADI

Finişe 62 kilometre kala kaçış grubu ilerde çok daha fazla etkileneceği rüzgâr başlangıcı ile karşı karşıya kalınca fark erimeye başladı ve ilk kez kaçış grubu ile pelotonun zaman farkı 1 dakikanın altına indi. Yeni zaman farkı 50 saniye olarak verildi.

SHIMANO SPONSORLUĞUNDAKİ BEYAZ MAYO PRİM KAPISINI İLK GEÇEN GRANIGAN OLDU

Etabın 91.1 kilometresi geçilirken, yarışın Türkiye Güzellikleri adı altındaki Beyaz mayonun sponsoru olan Shimano sponsorluğundaki prim kapısı geçildi. Çizgiyi ilk geçen sporcu Wildlife Generation takımından Noah Granigan oldu. İkinciliği Euiskaltel-Euskadi takımından Goiogana Goikoetxea, üçüncülüğü Sakarya-BB takımından Ralleanu Cristian elde etti.

PEDAL PEDALA GELDİLER VE KAZA KAÇINILMAZ OLDU

Finişe 56 kilometre pelotonun içinde yer alan kalabalık grubun bisikletçileri pedal pedala gelince kaza kaçınılmaz oldu. 7-8 sporcu düştü ancak önemli bir yaralanma olmadı ve kaza geçirenler yola devam etti.



YARIŞI LOTTO SOUDAL FORSE EDİYOR

158.1 kilometrelik yarışı baştan sona Lotto Soudal takımı forse etti ve lider olarak etabın bitmesinde büyük rol oynadı. Kaçış grubunda bulunan Fransız Julian Lino, Fransa Turu’nda 10 gün boyunca sarı mayoyu taşıyan Pascal Lino’nun oğlu. Kendisi grupta başı çekerken çok kuvvetli gözüktü. Pist bisikletinde olimpiyat şampiyonluğu bulunan Matthew Walls ana grubun arka kısmında kendi kendine düştü.

İKİ SPORCU YARIŞI BIRAKTI

Arkea Samsic takımından Nacer Bouhanni ve Burgos takımında Manuel Penalver yarışı bıraktılar. Buhanni’nin dünden beri midesinden rahatsız olduğu bilgisi verildi. Son 40 kilometrede Lotto Soudal ve Alpecin Fenix takımlarının ciddi çalışmaları sonucu zaman farkı 1 dakikanın altına indi.

SON TIRMANIŞ KAPISINI GRANİGAN GEÇTİ

Türk Hava Yolları’nın sponsorluğunda Kırmızı mayo mücadelesini etkileyecek son prim kapısını Wildlife Generation takımından Noah Granigan geçti. İkinciliği Caja Rural takımından Golzarri Barrenetxe, üçüncülüğü Sakarya takımından Raileanu Cristian elde etti.



KAZA ETKİLEMEDİ

Bu arada tırmanış biçiminde genel ferdi klasmanın en iddialı iki isminden Arkea Samsic takımından Nairo Quintana ve Alpecin Fenix takımından Jay Vine bir kaza geçirdi ancak devam ettiler.

TUR’A YARIN 121.8 KİLOMETRELİK ÇEŞME-İZMİR ETABI İLE DEVAM EDİLECEK

57’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü gün yarışına yarın 121.8 kilometrelik Çeşme-İzmir etabı ile devam edilecek.