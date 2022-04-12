Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bölünmeye doyamayan Fenerbahçe’yi birleştiren adam İsmail Kartal. Ligin 17. haftasını 28 puanla 5. sırada kapatan Vitor Pereira’yı kovan Başkan Ali Koç, “Kimse devre arasında takım almak istemiyor” açıklaması yaptıktan sonra enkazı, sezon sonuna kadar İsmail Kartal’a devretti. İsmail Hoca kısa sürede öyle işler yaptı ki, Fenerbahçe camiası gülmeyi hatırladı. Geride kalan 12 maçta, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı lacivertliler, 27 puan toplayıp ikinci sıraya yükselirken Kartal görev yaptığı dönemde ligin en başarılı hocası oldu.

OMURGAYI OTURTTU

Peki, İsmail Kartal aynı malzemeyle neyi farklı yaptı da takım bir anda şaha kalktı? Öncelikle forma adaletini devreye soktu, isimlere değil, performanslara görev verdi. Tisserand, Sosa, Gustavo, Novak, Valencia, Berisha, kızağa çekildi. Mesut ve Ozan kadro dışı bırakıldı. Takımın iskeletini kurdu, net bir on bir oluşturdu. Serdar Aziz’i Crespo’yu, Zajc’ı, Mert Hakan’ı, İrfan Can’ı, Rossi’yi ve Serdar Dursun’u kazandı. Kadroyla yapboz gibi oynamadı. Oyuncularla birebir ilgilendi, moral ve inanç aşıladı. Samimi oldu ama adaletten ve disiplinden taviz vermedi.



Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, ocakta işbaşı yaptı. 2,25 puan ortalamayı yakalayan Kartal’ın ekibi, o tarihten sonra ligde en çok puan toplayan ekip oldu.

ARTIK HAYALLER VAR

Takımın oyun kurgusunu netleştirdi. Bir sistem belirledi, onun üzerinden devam etti. Oyuncuların görev tanımlamasını kesinleştirdi, mesela İrfan Can yeniden on numara olduğunu hatırladı. Tempoyu artırdı, oyuncuların koşu mesafeleri tavan yaptı. Ekibiyle beraber Samandıra’da nefes almadan çalıştı, rakip analizlerini doğru yaparak maçlara adeta 1-0 önde başladı. Takımın ileri adımıyla taraftarı tribüne geri getirdi. Fenerbahçe son üç iç saha maçında ortalama 40 binin üzerinde seyirciye oynadı. Bugün ikinciliği cepte gören insanlara “Şampiyonluk da gelir mi?” hayali kuracak umudu verdi.

YÖNETİM DÜŞÜNSÜN

Geçiş hocası olarak göreve getirilen İsmail Kartal, ligde döneminin en iyisi olurken, Galatasaray zaferiyle taraftarın gönlünü çaldı. Artık top, Löw ve Jesus’u kovalayan yönetimde.

İsmail Kartal'dan 2.18'lik maç başı puan ortalaması Yönetim hoca ararken günü kurtarmak adına göreve getirilen Kartal, 2.18'lik çok yüksek maç başı puan ortalaması yakaladı. Son üç maçını kazanan Kanarya, Galatasaray derbisine şimdiden hazır.