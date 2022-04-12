Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan ve yeni hocası Domènec Torrent ile tarihi tersten yazan Galatasaray’da ciddi soru işaretleri var. Ki, en büyük soru işareti de Fenerbahçe derbisinde kariyer sınavı veren İspanyol teknik adamın durumu. Kulüp 30 Nisan’da seçime gidecek ve iki başkan adayına göre Torrent’in durumu sportif başarıya bağlı. Ancak gelinen noktada ortada başarı yok, başarısızlık ise tavan yapmış durumda.

KAPI GİBİ SÖZLEŞME

Torrent, kulüp tarihinde 10 maç üzerinde süre alan teknik adamların ligdeki maç başı puan ortalamalarına bakıldığında 1,17 ile zirvede yer alıyor. Maç sonu başkan değişiminin bir şeyi değiştirmeyeceğini ifade eden Torrent’in sözleri ise akla “kapı gibi sözleşmesi”ni getiriyor. 1,5 yıllık mukavele yapılan İspanyol teknik adam şimdi gönderilirse toplam 2,7 milyon avro, sezon sonu yollanırsa 1,7 milyon avroluk tazminat hak ediyor.

ALIN SİZE ARDA TURAN

Domènec Torrent’in görev süresi boyunca pek yüzüne bakmadığı oyuncuların başında Arda Turan geliyordu. İspanyol hoca, kadroya almadığı oyuncusu için ya sakatlığını ya performans yetersizliğini ön plana çıkarıyordu. Aynı Torrent, 6 Şubat 2022’de sadece bir dakika forma yüzü gören Arda’yı, derbide “kurtarıcı” olarak 84’te sahaya sürdü. Görüntüsü için de “Jübilesi gelmiş” yorumları ağırlıktaydı.

KEREM DE OLMASA...

Sarı kırmızılı takım adına hem oyun olarak hem istatistik anlamında çok kötü bir derbi geride kaldı. Fenerbahçe maçının dikkat çeken rakamlarından birisi de Cimbom’un rakip kaleye doğru düzgün gidememesiydi. G.Saray koca 90 dakikayı bir isabetli şutla tamamladı ve o da sakatlıktan yeni çıkmış ve fedakârlık yaparak oynamak isteyen Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

Domenec Torrent'in sözleşmesindeki saklanan gizli maddeler ortaya çıktı! Seçim yarışına giden Galatasaray’da teknik direktörlük konusu halen belirsizliğini koruyor. Burak Elmas’ın özel çabalarıyla takımın başına getirdiği Domenec Torrent'e başkan adaylarının sıcak bakmadığı belirtildi. İspanyol hocanın sözleşmesinin detayları ise ortaya çıktı. Eğer Torrent takımdan gönderilmek istenirse Galatasaray zor bir ekonomik süreçten geçecek.

Torrent: Bu takımda ışığı gördüm Barcelona maçı sonrasında soyunma odasındaki ölüm sessizliğini bozan Domenec Torrent, oyuncularına “Haydi kaldırın başınızı. Hepinizle gurur duyuyorum. Takımdaki o ruhu ve ışığı gördüm. Güzel günler yakın” dedi.