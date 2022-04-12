Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta takımın başına getirilince spor kamuoyunun şüpheyle yaklaştığı 46 yaşındaki teknik adam bütün soru işaretlerini iki maçta gidermiş durumda. Kendi kurmadığı oyunculardan oluşan bir kadroyu 3-4-3 gibi radikal bir sistemle çok iyi oynatan Ismael, özellikle maçın başında sıkı presten vazgeçmiyor.

OYUNCULAR DA MEMNUN

Golü ilk bulan taraf olmak, Ismael'in önceliği... Bu yüzden ilk düdükle birlikte ciddi şekilde baskı yapan bir takım çıktı ortaya. Fransız teknik adamın “Rakip oyuncular topu ayağına aldığında düşünecek fırsat bulamayacak. Böylece topu istedikleri gibi kullanamayacak ve oyun kuramayacaklar. Bunu da sıkı pres yaparak sağlayacaksınız” diyerek oyuncularını yeni sisteme alıştırdı. Siyah beyazlı futbolcuların da yorucu olmasına rağmen yeni sistemden memnun oldukları öğrenildi.

TALISCA CAN ATIYOR

Beşiktaş forması giydiği dönemdeki bir maçta attığı golü sosyal medyadan paylaşan Talisca, siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaş'a gelmek için çabalayan Brezilyalı yıldız 2024'te bitecek olan sözleşmesinin feshedilmesi için en-Nassr'la görüşmelerine devam ediyor.

3,9 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Dünyanın ve Türkiye’nin en güzel statları arasında yer alan Vodafone Park 6 yaşına bastı. Mimari ve teknik özelliklerinin yanı sıra akıllı altyapısı ile de dikkat çeken ve sosyal medyada toplam 3,9 milyon takipçisi bulunan stat, dünyanın en çok takip edilen stadyumu olarak biliniyor.

Ismael'in kurallarına uymayan yanacak: Ümraniye kışlası! Beşiktaş'ın yeni Fransız teknik adamı Valerien Ismael, askeri disiplin istiyor. Kurallar bir bir belli olurken, takım yemeklerinde telefon ve kulaklık yasaklandı, antrenmana geç kalana para cezası getirildi.

Ismael'den üçlü savunma için Bruma isteği Takıma 3-4-3 sistemini getiren Fransız çalıştırıcının istediği transferler yapılacak. Yönetim isim istedi, Ismael de Kasımpaşa'da oynayan eski öğrencisi Bruma'yı önerdi.