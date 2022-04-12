Türkiye Gazetesi

Süper Lig lideri Trabzonspor bir yandan şampiyonluğa odaklanmış durumda diğer yandan da yeni sezona… Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı ile görüşerek yeni sezonun kadro planlaması konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını belirtmişti. Şu anki tabloya bakıldığında sözleşmesi biten iki isim var. Anthony Nwakaeme ve Denswil. Yönetim, Nijeryalı hücum oyuncusuyla üç yıl için tekrar söz kesti ve iş resmiyete kaldı. Denswil’in durumu ise soru işareti.

DENGE KORUNACAK

Avcı, kadronun büyük oranda korunması taraftarı ama diğer yandan da kulüp çıkarlarına göre Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi vitrin önünde isimler var. Avrupa’dan talipleri olan iki oyuncu ederini bulurlarsa satılacaklar. Bu konuda Uğurcan için ciddi teklifler olduğu biliniyor. Gidenlerin yerine yenilerini alacak olan yönetim, Avcı’nın isteği doğrultusunda stoper ve kanatlara da takviye hazırlığında. Tabii ki burada önemli kriter, başarıya aç takım içi dengeyi bozmayacak isimler.

HAYDİ KRALLIĞA

Takım şampiyonluğa giderken Andreas Cornelius da krallık yarışındaydı. 13 golü bulunan Danimarkalı forvet zirvede olan 15 gollü El Kaabi’nin gerisinde. Son 10 maçta sadece iki defa rakip fileleri havalandıran Cornelius’tan Karagümrük maçında patlama yapması bekleniyor.

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır’ın acı günü! Trabzonspor Takım Kaptanı Uğurcan Çakır’ın dedesi Hüseyin Çakır son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzonspor cepten yiyor İki takım da yakaladıkları fırsatlarda tabelayı değiştiremedi. Abdullah Avcı'nın takımı son üç maçta yedi puan bıraksa da, Konya'nın mağlup olmasıyla farkı 14 puana çıkardı. Karadeniz Fırtınası takipçileri puan kaybederse gelecek hafta evinde Karagümrük'ü yenip şampiyonluğunu ilan edebilir.