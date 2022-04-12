Türkiye Gazetesi

Futbolculuk döneminde hırsı, enerjisi ve önemli maçlarda attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Dirk Kuyt, ilginç bir haberle gündeme geldi. Aktif futbolculuk kariyerini 2018'de sonlandıran Hollandalı efsane, bambaşka bir spor dalına yöneliyor.

Liverpool'un efsane futbolcuları arasında yer alan ve bir dönem Fenerbahçe formasını da giyen Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor. Hollandalı eski futbolcu ekim ayında Rotterdam'da düzenlenecek bir organizasyonda dövüşecek.

"RİNGE GİRMEK BENİM İÇİN YENİ BİR DENEYİM OLACAK"

Hollanda basınının aktardığı habere göre, Kuyt ekim ayında Rotterdam'da planlanan Hit It adlı özel bir etkinlikte yer alacak. Konuyla ilgili bir video mesaj paylaşan eski futbolcu, "Eski bir futbolcu olarak stadyumda olmanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Futbolu bırakalı yaklaşık dört yıl oldu. Ve tabii ki o gerilimi ve maç kazanma mücadelesini özlüyorum. Oldukça fazla spor dalında deneme yaptım. Tenis, padel ve fitness gibi... Ama ringe girmek benim için yeni bir deneyim olacak. Bu yüzden başka bir ünlüye karşı bu rekabete girmeyi çok isterim. Bundan böyle daha sıkı antrenman yapacağım" dedi.

Kuyt'ın bu düşüncesinin, Hollandalı ve kickboks ağır siklet şampiyonu Verhoeven'in teklifini kabul etmesiyle başladığı öne sürülürken, Kuyt'ın Rico Verhoeven liderliğinde düzenlenecek boks etkinliğinde henüz bir rakibi çıkmadığı belirtildi.

"EMİN MİSİN?"

Kuyt'ın sosyal medyadaki hayranları ise "Emin misin, daha önce yapmadın?" tarzı yorumlarda bulunarak efsane ismi uyardı.

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