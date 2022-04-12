Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 32. haftasında Kadıköy’de Galatasaray’ı konuk eden Fenerbahçe, ezeli rakibini 2-0’lık skorlar geçmişti. Kritik derbide ise Miguel Crespo şoku yaşandı. Portekizli orta saha İspanya devi Atletico Madrid’in radarına girdi.

CRESPO İÇİN İSTANBUL’A GELDİLER

Kritik derbi sonrası Tivibu Spor Yayın Yönetim Müdürü Erkut Öztürk, Crespo'yu izlemeye gelen Atletico Madrid'in önerdiği teklifi açıkladı.

12 MİLYON EUROLUK DEV TEKLİF

Crespo için yapılan teklifi açıklayan Öztürk, 1 milyon Euro kiralama bedeli + sonraki sezon 11 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğunu söyledi.

ALİ KOÇ’TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Ali Koç geçtiğimiz günlerde üyelerle buluştuğu iftar yemeğinde, "Crespo'ya çok ciddi teklifler geliyor. Hele bir tanesi benim bile kafamı karıştırdı. İnşallah bir daha gelmez. Benim bile kafam karışıyorsa oyuncu ne yapmasın?" demişti.

Son sekiz maçta 7. galibiyet! Dev derbiden Fenerbahçe galip ayrıldı Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında dev derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek son 8 maçta 7. galibiyetini aldı ve ligde ikinci sıraya yükseldi. Kadıköy'de ezeli rakibi karşısında 6 yıl sonra kazanan Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri Miha Zajc ve Serdar Dursun kaydetti.

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