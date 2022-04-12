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A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi!
12.04.2022 - 14:55 | Son Güncelleme: 12.04.2022 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : ergin ataman,
847461 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/847461.aspx
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