Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 32'nci haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olan Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maça damga vuran görüntülerden biri ise karşılaşmaya 83'üncü dakikada dahil olan Arda Turan'ın kilolu hali oldu. Sarı kırmızılıların kaptanı hem taraftarların hem de spor yorumcularının eleştirilerine maruz kalırken, Turan'ı eleştiren isimlerden birisi de Nihat Kahveci oldu.

Eski Milli futbolcu ve NutSpor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe derbisinin son bölümünde oyuna giren Arda Turan için ağır konuştu ve futbolu bırakmasını tavsiye etti.

"ÇOK ZORLAMA, FUTBOLU BIRAK"

NutSpor YouTube kanalında yayınlanan 'Gol makinası' programında Arda Turan'ın performansını ve görüntüsünü değerlendiren Nihat Kahveci, "Arda Turan'a da çok haksızlık etmeyelim. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Türkiye'nin en değerli oyuncularından biridir. Yaptıkları da ortada. Arda artık çok zorlama, futbolu bırak. Futbol da seni bıraktı zaten. Görüntü bu" dedi.

"BIRAKMASI ONUN HAYRINA"

"Sakatlıklar sonrası dönüyorsun ama beklenen Arda değilsin" diyen Kahveci, "Bazen bırakmak, bırakmamaktan daha iyidir. O kadar çok eleştiri alıyor ki, bırakması onun hayrına. Ruh halini de iyi görmüyorum. Mutsuz bir Arda performans veremez. Barcelona'da hat-trick yapmış, Atletico Madrid'de banko oynamış Arda derbide 83.dakikada oyuna giriyor. Ben, Beşiktaş dönemimde elimden geleni yapmaya çalıştım, sakatlıklar sonrası 'Bırakıyorum' dedim ve bıraktım. Bırakmayı da bilmek lazım" diye konuştu.

DERBİDEKİ HALİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe maçının 84'üncü dakikasında Gomis'in yerine oyuna giren Arda Turan sosyal medyada gündem olmuştu. Kilo almasının yanı sıra saç ve sakalının beyazladığı gözlenen Arda, Twitter'da gündemin bir numaralı konusu haline gelmişti.

Derbi sonrası Arda Turan sosyal medyada gündem oldu Arda Turan'ın Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki görüntüsü olay oldu. Derbinin 84. dakikasında Gomis'in yerine oyuna giren Arda Turan'ın fiziksel durumu Galatasaraylı taraftarları şaşkına çevirdi. Tecrübeli futbolcu için sosyal medyada ‘futbolu bırakmış' yorumları yapıldı.