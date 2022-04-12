Türkiye Gazetesi

Cahit EROĞUL

57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 3’üncü etabı tamamlandı. 121.8 kilometrelik Çeşme-İzmir etabını Alpecin Fenix takımından Jasper Philipsen 2 saat 35 dakika 19 saniye ile kazandı. Saat 11.50’de 3.9 kilometrelik nötral startın ardından 162 sporcu gerçek start alanına doğru geldi. Damalı bayrağın sallanmasıyla bisikletçiler ilk 5 kilometreyi toplu hâlde geçtiler.

KAZA GEÇİRMESİNE RAĞMEN YARIŞA DEVAM EDİYOR

57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun favori isimlerinden Arkea Samsic takımının Kolombiyalı pedalı Nairo Quintana yarışa devam kararı aldı. Startta takım arkadaşı Nicolas Edet ise Quintana için “Yarış henüz bitmedi. Onun şansı hâlâ devam ediyor” diyerek kendisine moral veren bir açıklama yaptı.

SACHA MODOLO’NUN KAHKAHASI!

Daha önce Tur’da etap galibiyeti alan Sacha Modolo etabın kısa olması dolayısıyla şansının bulunduğunu yarışın sunucusu Sarper Günsal’a anlatırken açıklamasının sonunda öyle bir kahkaha bastı ki herkesin gözü bir anda podyuma odaklandı.

BİR İDDİALI AÇIKLAMA DA SAM BENETT’TEN

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu organizasyonlarında 9 etap zaferi bulunan Bora Hansgrohe’nin ünlü sprinteri Sam Bennett, yarış öncesi yaptığı açıklamada, “Bacaklarına güveniyorum ve en iyi formumu yakalama yolundayım, Her gün daha iyiye gidiyorum” diyerek turdaki iddiasını ortaya koydu.

AHMET ÖRKEN: KAZA GEÇİRDİM AMA İYİYİM

Beş yıl önce koşulan İzmir etabı finişine ikinci olarak giren Türkiye’nin en iyi bisikletçisi olarak gösterilen Wıldlife Generation Takımı’nın Türk sporcucu Ahmet Örken, “Kaza geçirmeme rağmen kendime güvenim tam. Yarış sonunda en iyi sonucu alacağımdan eminim” dedi.

BOUHANNİ YARIŞ DIŞI KALDI

Tur’un iddialı isimlerinden Arkea Samsic Takımı’nın Fransız sporcusu Naccer Bouhanni dün geçirdiği kaza yüzünden, starta gelemedi ve yarış dışı kaldı. Takım arkadaşlarından İngiliz sporcu Dan Mclay, “Artık yeni bir sayfa açıyoruz” diyerek eksik kalmalarının önemli olmadığının altını çizdi.

6 KİŞİLİK KAÇIŞ GRUBU OLUŞTU

10’uncu kilometreye yaklaşılırken 6 bisikletçi kaçış grubunu oluşturdu. Euskatel–Euskadi takımından Goiogana Goikoetxea, Novo Nordisk takımından Umberto Poli, Bike-Aid takımından Leo Bouvier, Wildlife Generation takımından Noah Granigen ve Scott Mcgill ve Sakarya takımından Vitally Buts öne çıktı. 17’inci kilometrede peloton ile zaman farkı 1 dakika 50 saniyeye ulaştı. 24’üncü kilometre geçilirken yeni zaman farkı 1 dakika 20 saniye olarak yenilendi.

SHİMANO’NUN SPONSORLUĞUNDAKİ BEYAZ MAYO PRİM KAPISINI NOAH GEÇTİ

17.1’inci kilometrede Shimano’nun sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri adı altıdaki Beyaz Mayo klasmanına etkileyecek prim kapısı geçildi. Birinciliği Wildlife Generatian takımdan Scott McGill aldı. İkinciliği Sakarya Takımı’ndan Vitally Buts, üçüncülüğü de yine Wildlife Generation takımından Noah Granigan elde etti.

TÜRK HAVA YOLLARI PRİM KAPISINI NOAH GEÇTİ

Etabın 27.5’inci kilometresinde Türk Hava Yolları sponsorluğundaki Kırmızı Mayo mücadelesini etkileyecek prim kapısı geçildi. Wildlife Generation takımından Noah Granigan çizgiyi birinci geçti. İkinciliği yine Wildlife Generation takımdan Scott McGill aldı, üçüncülüğü de Sakarya takımından Vitally Buts elde etti. Granigan bu etapta başka tırmanış kapısı bulunmadığından yarınki İzmir-Manisa etabında da Kırmızı mayoyu giymeye hak kazandı.

BUTS ANA GRUBA YAKALANDI

Kaçış grubunun arasında yer alan Sakarya takımının Ukraynalı sporcusu Vitally Buts tırmanış kapısı geçildikten sonra görevini yapmanın rahatlığı ile yeniden pelotona (Ana Grup) döndü. Böylece %7’li grup kaçış grubu altında pedal basmaya devam etti. Yeni zaman farkı 1 dakika 41 saniye oldu.

32 KİLOMETRE KALA ÜZÜCÜ KAZA

57’nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Çeşme-İzmir etabının sonlarına doğru üzücü bir kaza meydana geldi. Finişe 32 kilometre kala pelotonun (Ana Grup) kalabalık olması sebebiyle yine bir küçük sürtünme dolayısıyla 7-8 kişilik bisikletçi grubu düştü. Ancak süratle sağlık ekibi yanlarına gelerek müdahale etti ve bisikletçiler yarışa devam etti.

MOSSO’NUN SPONSORLUĞUNDAKİ SPRİNT PRİMİNİ MCGİLL ALDI

Etabın son prim kapısı 81.1’inci kilometrede geçildi. Mosso’nun sponsorluğundaki Yeşil mayoyu etkileyecek prim kapısını Wildlife Generation takımından Scott McGill geçti. İkinciliği yine aynı takımdan Noah Granigen, üçüncülüğü de Bike-Aid takımından Leo Bouviar aldı.

FİNİŞE 1 KİLOMETRE KALA YİNE BİR KAZA YAŞANDI

Sprintçilerin yer aldığı finişe 1 kilometre kalana yaşanan kazada en az 10 sporcu düştü bu da birinci gelecek sporcuları önemli ölçüde etkiledi.

EN ÖNEMLİ ETAP YARIN KOŞULACAK

57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun “Kraliçe” olarak adlandırılan tırmanma etabı yarın koşulacak. 152.1 kilometrelik İzmir-Manisa etabında bisikletçiler Spil Dağı’na tırmanacak. Burada alınacak sonuçla birinci gelecek isim genel ferdi klasmanda rakiplerine oranla davada avantajlı konuma geçecek ve İstanbul-İstanbul etabına gelinirken daha rahat bir konumda olabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabını Alexander Kaden Groves kazandı 57’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun (Tour of Türkiye) 2’nci gününde koşulan 158.4 kilometrelik Selçuk-Alaçatı etabını Bike Exchange takımından Alexander Kaden Groves 4 saat 02 dakika 10 saniye ile kazandı. Finişe toplu gelen Peloton’un arasından sıyrılan Avustralya’lı bisikletçi muhteşem bir sprintle çizgiyi birinci geçti.

Şov başlıyor! 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu start alıyor T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın Bodrum - Kuşadası etabıyla başlıyor. Dünyanın ilk ve tek 'Kıtalararası Etaplı Bisiklet Yarışı' olan Tour of Türkiye'de 25 takım ve 175 sporcu yarışacak.