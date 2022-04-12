Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla İstanbul'da özel bir maç yapacak. Söz konusu mücadelenin GSTV'den de canlı yayınlanacağı kaydedildi.

KARŞILAŞMA PERŞEMBE GÜNÜ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray ile Dinamo Kiev arasındaki mücadelenin 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadı'nda oynanacağı ve saat 17.00'de başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanacak karşılaşmaya UEFA da destek veriyor." ifadesi yer aldı.

Karşılaşmanın bilet fiyatlarının 25 ile 100 lira arasında değiştiği duyuruldu. Biletlerin yarın saat 11.00'de www.passo.com.tr adresinden satışa sunulacağı aktarıldı.

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