Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, gelecek sezon planlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Valerien Ismael ile yeni bir döneme başladıklarını ve Fransız teknik adamın taraftarla bütünleştiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Kazancı, hem üreten hem de yarışan bir takım oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için 'Havalanı transferleri'nden kaçınacaklarını belirten Beşiktaş'ın sportif direktörü, "Son durağı Türkiye olan oyuncular almayacağız" dedi.

6-7 TRANSFER OLACAK

Kazancı'nın merak edilen konular hakkındaki açıklamaları şöyle: "Larin'le görüşmeler devam ediyor. Kalmasını istiyoruz ama durum maddi. Atiba ailemizden biri. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Hocamızın raporuna göre hareket edeceğiz. 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor ama 14 oyuncu gelecek diye bir şey yok. Yeni sezona yetişecek şekilde 6-7 transfer yapmayı düşünüyoruz. Ersin ve Rıdvan'ın takımda kalmasını istiyoruz ama gelecek tekliflere göre durumu değerlendireceğiz. Aboubakar gündemimizde yok"...

TEKNİK DİREKTÖRLÜK PLANI YOK

Türkiye'de sportif direktörlük kavramının tam olarak oturmuş olmadığını söyleyen Ceyhun Kazancı "Teknik direktör olma gibi bir planım yok. Sportif direktörlük teknik direktörlüğe giden bir yol olmamalı. Önemli olan bu iki pozisyonla ilgili çizgileri doğru şekilde çizebilmek. Ben Valerien Ismael'in işlerine hâkim biri değilim" sözlerini kullandı.

RAPOR VERECEK

Sözleşmesi bitecek olan Vida, Batshuayi, Pjanic ve Güven Yalçın için henüz girişimde bulunmadıklarını belirten Kazancı, "Bu isimlerle ilgili hocamızın raporunu bekliyoruz. O çerçevede görüşmeleri ya sonlandıracağız ya da bir üst kademeye geçilecek. Bunun için 1-2 hafta daha bekleyeceğiz sanırım" dedi.

SORLOTH VE TALISCA OLABİLİR

Ceyhun Kazancı, Beşiktaş'a transferi konuşulan Sörloth ve Talisca hakkında umut verici sözler kullandı. Öncelikle bu Sörloth'un, Beşiktaş'a gelmek istediğini belirten Kazancı, "Futbol ekonomisi, kulübün denk bütçe mantığı ve hocanın sistemi çerçevesinde olursa, neden olmasın. Gerçekleşmese bile Valerien Ismael durumunda olduğu gibi aldığımız oyunculara 'Kim bunlar' denecek. Sahaya çıkınca düşünceler değişecek" dedi.

İşte Beşiktaş'ı uçuran yeni formül: Nefes bile aldırmayın! Valerien Ismael ile Beşiktaş'ın arasındaki kimya çok çabuk oluştu. Fransız çalıştırıcının oyun anlayışına, saha kenarındaki duruşuna, futbolcularla olan iletişimine herkes hayran olmuş durumda.

Dünya devleri Beşiktaşlı genç yıldızın peşinde İngiltere, İtalya ve Almanya'dan talipleri olan millî futbolcu için siyah beyazlı yönetim 10 milyon avro bonservis geliri bekliyor.