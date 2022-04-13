Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray sezon başı yaklaşık 25 milyon avro harcayarak yepyeni bir kadro kurdu. Ve özellikle gençler tercih edildi. Geleceğin takımı Babel, Feghouli ve Arda gibi tecrübeli isimlerin harmanlanmak istendi ama başarı sağlanamadı. Beklentilerin çok fazla olduğu yüksek maaşlı Feghouli ve Babel gibi isimler hayal kırıklığı oluşturdu. Ne Fatih Terim’in ne de yerine gelen Domenec Torrent’in bütün uğraşlarına rağmen performansları bir türlü istenilen düzeye gelmeyen emektar yıldızlara sezon sonu için de yol göründü.

KIEV MAÇI YARIN

Hiç olmazsa Avrupa sahnesinde yer almaları bekleniyordu ancak olmadı. Feghouli, yıllık 3 milyon 850 bin avroluk net ücretiyle takımda en çok kazananların başında geliyordu. Ancak bu sezon çıktığı 20 lig maçında sadece 2 gol, 4 asistlik katkı verebildi. Babel ise Süper Lig’de 24 maç forma şansı yakalayıp, yalnızca 2 gole imza attı. Arda da beklentilerin aksine sadece 5 maça çıkarken skora katkısı olmadı. Bu arada D. Kiev'le Ukraynalı çocuklara yardım için yapılacak özel maçın yarın Nef Stadı'nda saat 17.00'de başlayacağı açıklandı.

MALATYA'YA YETİŞECEK

∂ Mısır Millî Takımından sakat dönen Mustafa Muhammed için Florya’da seferberlik îlan edildi. Oynattığı formatta tek santrafor olarak Gomis’ten istediği verimi alamayan Domenec Torrent, Mustafa’nın Malatya maçına yetiştirilmesi için talimat verdi. Sağlık ekibini yakından ilgilendiği golcü için özel program hazırlandı.

Galatasaray ile Dinamo Kiev'le sahaya çıkıyor: 'Barış için maç' Galatasaray ile Dinamo Kiev, Ukrayna'daki çocuklara yardım için sahaya çıkacak. Maç 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadı'nda oynanacak.