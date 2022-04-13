Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Derbi zaferiyle ligde ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın oluşturduğu takım konuşulurken, gidecekler de netleşmeye başladı. Sarı lacivertliler isimleri büyük, futbolları kayıp oyuncularla daha fazla devam etmeme kararı aldı. Takımı yeni bir teknik direktöre emanet etmekte kararlı olan Başkan Ali Koç, bazı isimlerle yeni hocaya danışmaksızın yolları ayıracak. Takımdan gönderilecek isimlerin başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan geliyor. Her iki yıldız sözleşmeleri devam etmesine rağmen elden çıkarılacak.

KONTENJAN BOŞALACAK

Takımın birinci golcüsüyken disiplinsizlik sebebiyle formayı unutan Enner Valencia, yaşı ve ücreti yüksek, performansı düşük Luiz Gustavo, geldiği günden beri bekleneni veremeyen Novak ve Tisserand da gönderilecekler listesinde. Sözleşmesi bitecek Sosa ve Berke’yle masaya oturulmayacak. Berisha, Rossi ve Pelkas’la ilgili nihai kararı yeni teknik adam verecek. Nazım Sangare ise kayıpları oynamasına rağmen yerli kontenjanından takımda kalabilir. Fenerbahçe bu oyuncularla yolları ayırması halinde yabancı kontenjanında önemli bir yer açmış olacak.

İNANCIN ZAFERİ

Sezon başında transferi tartışılan Serdar Dursun, kendisine “Fenerbahçe’nin golcüsü değil” yakıştırması yapanlara sahada cevap verdi. Valencia ve Berisha’yla girdiği rekabetten zaferle çıkan 30 yaşındaki millî oyuncu, sarı lacivertlilerin bir numaralı golcüsü oldu. Ligde 10 kez ağları havalandırarak takımın en skorer ismi olan Serdar Dursun, Semih Şentürk’ten sonra çift haneli gol rakamına ulaşan ilk Türk olmayı başardı.

MESUT-OZAN'A ŞARTLI TAHLİYE

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan hakkındaki kararın bu hafta açıklanması bekleniyor. Başkan Ali Koç, yıldız oyuncularla yapacağı görüşmenin ardından son sözü söyleyecek. Hem Mesut’un hem de Ozan’ın teknik direktör İsmail Kartal’dan özür dilediği belirtiliyor. Oyuncuların kadro dışı kararlarının kaldırılması bekleniyor. Ancak takımla idman yapsalar bile Kartal’ın bu sezon ne Mesut’a ne de Ozan’a forma vermeyeceği de gelen haberler arasında.

Portekizli yıldız için İstanbul’a geldiler! Dünya devinden Fenerbahçe’ye rekor teklif Derbide Galatasaray’a karşı adlığı 2-0 galibiyet ile moral bulan Fenerbahçe’de transfer haberleri gündem olmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, İspanya devi Atletico Madrid'in radarına girdi. Derbide Crespo'yu izlemeye gelen Atletico Madrid yetkilileri, yönetime 12 milyon euroluk teklif yaptı.