Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray'da 'kurtarıcı' olarak teknik direktörlük görevine getirilen Domènec Torrent, oynattığı oyunla beklentilerin altında kalırken birçok istatistikte de Fatih Terim’i arattı. Terim görevde kaldığı 20. hafta sonunda sarı kırmızılılar puan cetvelinde 12. sırada yer alıyordu. Bu süre zarfında 24 gol yiyen ve 24 gol atan Cimbom’un averajı sıfırdı. İspanyol teknik adamın gelmesiyle üst üste beş haftadan galibiyet çıkaramayan Aslan şu an puan cetvelinde 14. sırada yer alıyor.

GERİLEME DÖNEMİ

Torrent’in yönetiminde 12 lig maçı oynayan sarı kırmızılılar 21 puan topladı, 18 gol atıp kalesinde 23 gördü. Averajı - 5’e geriledi. Geriye kalan haftalarda kalede 3 gol daha görülürse Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok gol yediği (50) sezonu yaşamış olacak.

Ayrıca Terim zamanında 35,03 gol beklentisi yaşanırken, Torrent dönemimde pozisyon bulmakta zorlanan Cimbom’da bu rakam 21’e geriledi. Buna bağlı olarak pozisyon üretiminde de birinci sıradan, 14. basamağa düşüldü.

Fatih Terim, başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmenin ardından 10 Ocak'ta görevinden ayrılmıştı.

ADAYLARIN YENİ FUTBOL ADAMI PLANLARI

Galatasaray’da gözler 30 Nisan’da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken adayların da futbola yönelik planları şekillenmeye başlandı. Eşref Hamamcıoğlu seçilmesi hâlinde daha önce uzun yıllar sarı kırmızılılarda sportif direktörlük yapan Cenk Ergün’ü göreve getirecek. Metin Öztürk ise başkan olması durumunda Dursun Özbek ile birlikte görev alan Levent Nazifoğlu’nu Florya’ya getirecek.

Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılacak Babel, Feghouli ve Arda Turan ile yollar ayrılacak. Yeni yönetim üç ismin vedasıyla yıllık 5,6 milyon avro gibi yüksek bir maliyetten kurtulacak