Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Yeni sezona yeni hoca ile girecek Fenerbahçe’de gönderilecek isimler büyük ölçüde netleşti. Ancak sarı lacivertlileri asıl terletecek olan elde tutulması planlanan oyunculara gelen teklifler. Şampiyonluk ve Avrupa’da başarı hedefiyle yeni bir yapılanma içine girecek olan Fenerbahçe’nin kapısına şimdiden dayanan çok sayıda kulüp kadronun demirbaşlarına talip olmuş durumda. Altay, Kim, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, Serdar Dursun, Pelkas ve Rossi’nin çok sayıda talibi var.

GARANTİLİ ADIMLAR

Fenerbahçe, yabancı kontenjanındaki değişikliği de göz önünde bulundurarak özellikle Altay, Ferdi ve Serdar Dursun gibi yerli oyuncularını elden çıkarmayı düşünmüyor. Uzun zamandır transfer radarında olan lejyonerler ise ancak astronomik teklifler gelmesi hâlinde satılacak.

Daha önce ayrılan oyuncuların yerini doldurmakta zorluk çeken sarı lacivertliler bu sefer transferi garantiye almadan kimseyi göndermeyi de düşünmüyor. Kaynak öncelikle ayrılacak oyunculardan elde edilecek gelir ve ücretlerinden oluşturulacak.

17 yaşındaki Arda Güler, Fenerbahçe forması ile gösterdiği performansla beğeni topluyor

ARDA'YA VİZE YOK

Çok sayıda oyuncusuna teklif gelen Fenerbahçe, tüm olasılıkları masaya yatırmış durumda. Ancak bir oyuncu var ki, transfere kapalı. Sarı lacivertliler, İsmail Kartal döneminde parlayan ve üstüne koyarak ilerleyen Arda Güler için olan talepleri kesin bir dille geri çeviriyor. 2025’e kadar mukavelesi olan 17’lik yıldız adayından beklenti çok ama çok büyük.

JORGE JESUS 5 MİLYON İSTEDİ

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe son olarak Jorge Jesus’la masaya oturmuştu. Avrupa’da kalma arzusuyla en-Nassr’ın 10 milyon avroluk teklifini geri çeviren Portekizli çalıştırıcının sarı lacivertlilerden 5 milyon avro istediği öne sürüldü. Yeni hocanın ekonomik şartları zorlayacağını söyleyen Başkan Ali Koç’un Jesus’u 3 milyon avroya ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. Temaslar devam ediyor.

İSMAİL KARTAL'A KORUMA

Fenerbahçe yönetimi takımı şaha kaldıran İsmail Kartal’a kalkan olma kararı aldı. Hoca arayışları devam ettiği için bu konudaki sorularla muhatap olmak durumunda kalan Kartal’ın motivasyonunu yüksek tutmak adına bundan sonra kamuoyuna yeni teknik adamla ilgili bir açıklama yapılmayacak. Yönetim, Kartal’a destek mesajları verecek.

Fenerbahçe'de gönderilecek isimler netleşti: Bizimle değilsiniz Yeni sezonda bir kez daha önemli bir kadro değişimi yaşayacak sarı lacivertlilerde Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında, Sosa, Gustavo, Valencia, Novak ve Tisserand’ın da üzeri çizildi.