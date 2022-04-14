Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor. Sörloth ve Talisca ile anlaşan ve iki oyuncunun kulüpleriyle olan problemlerin giderilmesini bekleyen siyah beyazlılar, ilk defa sezon öncesi kampına bütün transferleri yetiştirmeyi hedefliyor. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının düşecek olmasından dolayı yerli transferlere de önem veren Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yla da anlaşmaya vardı.

SIRA KONYASPOR'DA

Yeşil beyazlı kulüp 27 yaşındaki stoper için 2 milyon avro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Siyah beyazlıların sezon başından bu yana kadrosuna katmak için uğraştığı başarılı futbolcu, Kasım 2021'de Konyaspor ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Abdülkerim Bardakçı'nın tavrı ise Beşiktaş'ın transferdeki en büyük avantajı. Başarılı defans oyuncusu kariyerine Beşiktaş'tan başka bir kulüpte devam etmek istemediğini, yeşil beyazlı yönetime bildirdiği öğrenildi.

ISMAEL İSİM VERMİYOR

Beşiktaş gelecek sezon için 6-7 transfer yapmaya hazırlanırken, Sportif Direktör ile Valerien Ismael'in uyumlu çalışması dikkat çekiyor. Fransız teknik adamın, transfer için isim vermek yerine, sistemine uyması için istediği oyuncuların özelliklerini rapor olarak verdiği ve bu durumun yönetimi de memnun ettiği öğrenildi.

İşte Beşiktaş'ı uçuran yeni formül: Nefes bile aldırmayın! Valerien Ismael ile Beşiktaş'ın arasındaki kimya çok çabuk oluştu. Fransız çalıştırıcının oyun anlayışına, saha kenarındaki duruşuna, futbolcularla olan iletişimine herkes hayran olmuş durumda.