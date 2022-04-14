Türkiye Gazetesi

İnişli çıkışlı bir süreçten geçen Hull City’de başkan Acun Ilıcalı, futbolcularıyla birlikte yeşil sahalara indi. Futbolcularıyla birlikte vakit geçiren Ilıcalı, takımın son haftalarda aldığı kötü sonuçları unutturmak istiyor.

FUTBOLCULARI İLE MAÇ YAPTI

Aldığı mağlubiyetlerle dikkat çeken Hull City’de gözler Acun Ilıcalı’ya çevrildi. Takımca yeni bir sürece girdiklerini belirten Ilıcalı, başarı için zaman gerektiğini vurgulamıştı. Ünlü televizyoncu son olarak yeşil sahaya inerek futbolcuları ile maç yaptı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Futbola ilgiliyle bilenen Acun Ilıcalı’nın futbolcuları karşısında gösterdiği iyi performans ise dikkat çekti. Yapılan maç ise kulübün resmi hesabından paylaşıldı.

Performansıyla futbolculardan alkış topladı.

Acun Ilıcalı kesin konuştu, Mesut Özil iddialarına son noktayı koydu İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel transferlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Mesut, Türkiye'de kalacak. Babel için Fatih Terim'den izin almıştım, yeni hocaya takıldık" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı’dan taraftarlara büyük jest! 500 İngiliz çekilişle Antalya’ya geliyor İngiltere ekiplerinden Hull City’i satın almasıyla gündem olan Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlarına büyük bir jest yapma hazırlığında. Ilıcalı, çekişle belirlediği 500 Hull City taraftarını 5 gün boyunca Antalya’da tatile götürecek.

Hasan Can Kaya 40 milyon TL’ye villa aldı iddiası gündemde… Kefili Acun Ilıcalı mı oldu? Ses sanatçısı Onur Akay, şaşırtan bir iddia ortaya attı. YouTube’un ardından Acun Ilıcalı’nın platformu Exxen’de yayımlanmaya başlayan “Konuşanlar” programıyla ses getiren Hasan Can Kaya’nın 40 milyon TL’ye villa aldığını, kefilinin de Acun Ilıcalı olduğunu söyledi.