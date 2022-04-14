Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da yaşadığı sakatlığın ardından sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızı ekibin sözleşmesini karşılıklı feshettiği Diagne'nin Başakşehir ile görüştüğü ortaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ

Şu an için takımı bulunmayan yıldız futbolcuya İngiltere'nin West Bromwich takımının da teklif yaptığı belirtildi. İngiliz ekibi Diagne'yi fırsat transferi olarak görürken, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da Senegalli forveti çok istediği ifade edildi.

ISRARLA İSTİYOR

Yönetimle görüşen Emre Belözoğlu’nun yeni sezonda Diagne’yi kadroda görmek istediğini belirtti. 30 yaşındaki futbolcu için Belözoğlu’nun ısrarı sürüyor.

62 MAÇ 26 GOL

Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 62 karşılaşmada 26 gol atarken 4 de asist yaptı.

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