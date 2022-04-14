Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Ozan Tufan defteri açılmamak üzere kapanıyor. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Watford'a gönderilen Ozan, devre arasında geri geldi. İngiltere'den daha kötü şekilde dönen Ozan, Fenerbahçe'deki forma rekabetinde de sınıfta kaldı.

BONSERVİSİNİ İSTİYOR

İsmail Kartal'dan sert şekilde forma isteyen Ozan, kadro dışı kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la önümüzdeki sezon için söz kestiği konuşuluyor. Alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Ozan'a, net bir yanıt verilmedi.

BÜYÜK ZARAR

Haberler.com'un haberine göre; Watford'a 7.5 milyon euro opsiyonla gönderilen Ozan, İngiliz ekibinin küme düşme ihtimalinin artması yüzünden para kazandıramayacak. Fenerbahçe'nin Ozan'ı serbest bırakması yüksek ihtimal duruyor.

‘Beşiktaş’ta oynamak istiyorum’ demişti! Ozan Tufan’ın hayali gerçek oluyor Mesut Özil ile kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’ın yeni takımı belli oldu. Sezon sonunda Watford'un ligde kalması durumda İngiltere’ye dönecek olan milli futbolcu için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-Beyazlı yönetim İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulunacak. Ozan Tufan’ın daha önceki Beşiktaş açıklamaları ise transfer iddialarını güçlendirdi.

Burak Yılmaz ve Ozan Tufan aynı takımda buluşuyor! Alacakları ücretler bile belli Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile A Milli Takım’ı bırakan Burak Yılmaz Beşiktaş’a transfer olmak üzere. Burak ile 1+1 yıllık sözleşmede prensipte anlaşmaya varan Siyah-Beyazlı ekip, Ozan Tufan için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Tufan’ın ise Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Mesut Özil ve Ozan Tufan için kritik zirve Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan iki yıldız isim için toplantı yapılacak. Başkan Ali Koç, İsmail Kartal ve oyuncularla görüştükten sonra “Ya tamam ya devam” diyecek..