Türkiye Gazetesi

FIFA futbolu yeni nesillere izletebilmek için her gün yeni bir öneriyle kamuoyunun bazını ölçüp, yenilikçi fikirler sunuyor. Son olarak Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsene Wenger, taç atışlarıyla ilgili dikkat çeken bir talepte bulundu. Fakat söz konusu talep, Türk futbolseverlerin daha önce gündemine gelen bir talepti. Arsene Wenger, taç atışlarının ayakla kullanılması önerisinde bulundu. 2008 yılında futbol kurallarına ilişkin bir hayalini açıklayan Rıdvan Dilmen, "Taç atışlarının ayakla kullanılmasını isterim" demişti. FIFA eğer Arsene Wenger'in önerisini kabul ederse, ünlü yorumcunun tam 14 yıl önce dile getirdiği hayali gerçek olacak.

FIFA'nın Küresel Futbol Geliştirme Başkanı ve eski Arsenal teknik Direktörü Arsene Wenger

OYUN HIZLANACAK

The Sun'a göre; Arsene Wenger, klasik taç atışları yerine ayakla vuruşlara izin verilmesinin, topun dışarı çıkmasından sonraki beş saniye içinde olmaları durumunda oyunu hızlandıracağına inanıyor. Fransız futbol adamının bu önerisi akıllara yıllar önce Rıdvan Dilmen'in söylediklerini getirdi.

Rıdvan Dilmen, 2008 yılında NTV Spor ekranlarında kendisine futbol kurallarıyla ilgili bir hayali sorulduğunda, "Taç atışının ayakla kullanılmasını isterim" demişti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına tepki yağdı: Guardiola gelse şampiyon yapamaz Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanan ve ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılı taraftarın tepkisini çekti. Dilmen, "Galatasaraylı dostlar hiç alınmasın bu konuda. Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau... Bunlar Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu" dedi.

Rıdvan Dilmen'den şaşırtan benzetme: Süper Lig'in yeni Fatih Terim'ini ilan etti Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında evinde ağırladığı Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası maça dair önemli değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş Fatih Terim tarzı bir teknik direktör bulmuş. Ismael bunu yedek kulübesindeki hareketleri ile gösterdi" dedi.

TFF Başkan adayları arasında gösterilen Rıdvan Dilmen ilk kez konuştu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in istifası Türk futbolunu derinden sarstı. Özdemir’in istifasının ardından kulislerde başkan adayların ismi dolaşmaya başlarken, bu adaylardan biri olarak gösterilen Rıdvan Dilmen ilk kez konuştu. TFF Başkanlığı’nın kolay bir iş olmadığını ancak göreve gelirse başarılı olacağını belirten Dilmen, "Futbolun iyi yerlere gelmesi için TFF başkanı olmama gerek yok. Olmayayım zaten, öyle bir niyetim de yok. Aday değilim" ifadelerini kullandı.