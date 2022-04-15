Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İttifak Holding Konyaspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Amar Rahmanovic'e 4 maç men cezası verdi.

HAKEME YÖNELİK SPORTMENLİK DIŞI HAREKET BAŞINI YAKTI

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Rahmanovic'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 4 maç men ve 17 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Atakaş Hatayspor'dan Ruben Ribeiro'ya rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

Çeşitli nedenlerle Beşiktaş'a 332 bin, İttifak Holding Konyaspor'a 132 bin, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'a 32'şer bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Göztepe, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edileceği kaydedildi.

Ayrıca, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'e de 25 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

5 kulüp PFDK'ye sevk edildi Spor Toto Süper Lig'den 5 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

6 kulüp, PFDK'ye sevk edildi Spor Toto Süper Lig'den 6 kulüp, çeşitli disiplin suçları dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

PFDK'dan Bursaspor’a bloke ve para cezası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Balıkesirspor maçı sonrası Bursaspor’a 48 bin TL para ile Güney Kale Arkası 125 ve Doğu Alt 117 numaralı tribünlere bloke cezası verdi.

5 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Gaziantep FK ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği açıklandı.