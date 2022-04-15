Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın deyimi ile şölen havasında bir maç var bu akşam. Lider bordo mavililer, sahasında Fatih Karagümrük’ü misafir edecek. Maçı özel ve önemli kılan ise galibiyet durumunda rakiplerin de elde edeceği sonuçlara göre şampiyonluğun resmîyet kazanma durumu. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 13, Konya’nın 14 puan önünde bulunan Karadeniz temsilcisi kazanır ve takipçiler de puan kaybederse beş hafta önceden mutlu son gelecek.

Ve bu hafta şampiyon olunursa Trabzonspor ligin en erken şampiyon takımı unvanını elde edecek. Avrupa liglerine bakıldığında ise en erken şampiyonluk rekoru 8 hafta önceden PSG’de. İngiltere’de Liverpool’un Almanya’da ise B. Münih’in 7 maç önceden mutlu sonu var. İtalya ve İspanya’da ise rekor 5 maç önceden. Rekora hazırlanan Fırtına’da kart cezaları biten Djaniny, Bakasetas ve Siopis görev verilmesi hâlinde takımdaki yerlerini alabilecek.

Trabzonspor gelecek sezon planlamalarına başladı Mevcut kadrosunu büyük oranda koruyacak bordo mavililer, Nwakaeme ile sözleşme uzatacak. Uğurcan ve Abdülkadir’in durumuna göre yeni takviyeler yapacak.