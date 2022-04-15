Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Teknik heyet kararını göreve geldikten sonra vereceklerinin ifade eden Öztürk “Nuri Şahin bir pırlanta, 4-5 sene sonra millî takım hocası olabilir. Görüşeceğimiz birkaç hocadan biri olacaktır. Okan Buruk da adaylarımız arasında. Sürprizle gelmiyoruz" derken, "Küçük dokunuşlarla şampiyonluğa gidecek bir Galatasaray görülecek. Küçülerek ilerleyemezsiniz. Galatasaray her zaman yıldız futbolcu transferi yapacak bir kulüptür. Orta sahada en az iki üç oyuncuya ihtiyaç var, oraya odaklanacağız " dedi.

14. SIRADA OLMAK…

Galatasaray’ın ligde bulunduğu konumu yönetimle ilgili hata olarak değerlendiren Metin Öztürk ‘Yaklaşık 45 milyon avroluk bir bütçeyle 14. sıradayız. Görüyoruz ki 10-12 milyon avro bütçesi olan takımlar üçüncü, dördüncü sıraları işgal ediyorlar. Demek ki orada yönetimle ilgili bir hata var. Biz bu hatayı gidereceğiz’’ dedi.

TERİM KALMALIYDI

Fatih Terim ile yolların ayrılmasına da değinen Metin Öztürk ‘’Şampiyonlar Ligi'ne giderken, ucunda 30 milyon avroluk bir havuzun olduğu ortamda teknik direktör değişikliğini hiçbir yönetim yapmazdı. Ayrıca son dönemde size iki defa şampiyonluk kazandırmış bir Fatih Terim'in mutlaka kredisi vardır” diye konuştu.

SKORUN NE ÖNEMİ VAR?

Galatasaray ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Nef Stadyumu’nda Ukrayna’da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için 'Barış için maç' sloganıyla özel karşılaşmada karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kiev 3-1’lik skorla kazandı. Dünyaya barışın önemini bir kere daha hatırlatma amacıyla oynanan mücadeleye UEFA da destek verdi. G.Saray'ın golünü Barış Alper Yılmaz (dk. 56) atarken misafir ekip sayılarını Buyalsky (dk. 14), Besedin (dk.28) ve Tsygankov’la (dk. 80) buldu. Müsabaka sonunda da iki takım futbolcuları beraber tribünleri dolaştı. Bu anlamlı maçın biletleri 100, 50 ve 25 TL olarak satıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar toplam 6 bin 726 satın aldı.

Barış için sahaya çıktılar: Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı Ukrayna’da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için 'Barış için maç' sloganıyla NEF Stadyumu'nda özel bir maça çıkan Galatasaray, rakip takip Dinamo Kiev'e 3-1 mağlup oldu.

Görüşmeler yapıldı! Emre Belözoğlu aradığı yıldızı Galatasaray’da buldu Başakşehir’in teknik direktörü Emre Belözoğlu, gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti. Sarı-Kırmızılı ekibin sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne’nin Medipol Başakşehir ile görüştüğü ortaya çıktı. Avrupa’dan teklifler alan yıldız oyuncunun Belözoğlu’nun ısrarları üzerine Türkiye’de kalma kararı aldığı öğrenildi.