Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Performansı ve hırsıyla Fenerbahçe taraftarının gönlünde özel bir yer edinen Miguel Crespo İstanbul’a vedaya hazırlanıyor. Sezon başında Estoril’den 1,5 milyon avroya transfer edildiğinde “İkinci lig topçusu” yorumlarına maruz kalan Portekizli futboluyla büyüyerek devlerin radarına girdi. Devre arasında 1,2 milyon avro kiralama bedeli ve 11 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe’nin kapısını çalan Atletico Madrid, Crespo için 11 milyon avroyu gözden çıkardı.

KAFA KARIŞIKLIĞI

Crespo gibi yuvadan ayrılması kesin görünen bir diğer isim ise Min Jae Kim. Özellikle İngiliz ekiplerinin yakın markajındaki Güney Koreli savunmacı için en istekli olanlar derbiyi canlı izleyen Tottenham, Everton ve Napoli. 3 milyon avroya alınan ve 23 milyon avroluk serbest kalma bedeli olan Kim giderse Fenerbahçe çok ciddi bir kâr sağlayacak. Bu arada kafa karıştıran bir konu da Diego Rossi. Sarı lacivertliler, Urugaylı forvetin 6 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor. > Emin Uluç

YENİ KAPTAN MERT HAKAN

Fenerbahçe’de yaşanan kadro dışı süreci kaptanlık değişimine sebep oldu. Mesut Özil’den alınan bandı artık Mert Hakan Yandaş takacak. Sarı lacivertlilerde ikinci kaptan İrfan Can Kahveci üçüncü kaptan ise Altay Bayındır. Bu sezon Mesut dışında artık formayı unutan Gustavo ve Sosa da kaptanlık yapmıştı.

İRFAN CEZALI

Göztepe maçında sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek İrfan Can’ın formasına üç isim talip. Genç Arda Güler favori durumda. Ancak İsmail Kartal, Pelkas ve Ferdi ihtimallerini de değerlendiriyor. Eğer Ferdi bu mevkide oynarsa sol bekte Novak görev alacak.

Fenerbahçe'ye teklif yağmuru! İsmail Kartal ile kıymete bindiler Gönderilecek oyuncuları büyük ölçüde belirleyen sarı lacivertlilerin tatlı derdi kalıcı isimlere teklif gelmesi. Yönetim transfer döneminde yıldızlarını elde tutmakta zorlanacak.