Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Alexander Sörloth'le el sıkışan ve Norveçli yıldızın kulübü Leipzig'le anlaşma yolları arayan Beşiktaş'ta alternatif isimlerle görüşmeler de devam ediyor. Listeye son giren isim ed-Duhail'de forma giyen 28 yaşındaki forvet Michael Olunga... Katar'da harika bir sezon geçiren Kenyalı golcü, 25 maçta 26 defa fileleri sarsarak bir kere daha dikkatlerini üzerine çekti. Son dört sezonda 104 gol atan Olunga ile yapılan görüşmeler son derece olumlu geçti. Kenyalının transferinin önündeki tek sıkıntı kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesinin olması.

ISMAEL'DEN ONAY

Ed-Duhail'in bırakmak istemediği Olunga için 6 milyon avro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Eğer Sörtloth için Leipzig bu rakamın üstüne çıkarsa 1,90 boyundaki Kenyalı golcü için pazarlıklar başlayacak. Öte yandan Valerien Ismael'in, istediği golcü tipine uyması da yönetimin Olunga için harekete geçmesinde önemli rol oynadı. İleri hatta fiziki olarak güçlü ve alan hâkimiyeti sağlayabilecek, son vuruşlarda isabet gücü yüksek bir ismi kadroda görmek isteyen Fransız teknik adamın, Michael Olunga transferine onay verdiği öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarlarla iftar yaptı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarlarla iftarda bir araya geldi.

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Montero trafik kazası geçirdi! Beşiktaş’ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, Beykoz’da seyir halindeki otomobiliyle kaza geçirdi. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan İspanyol oyuncu, kontrollerin ardından tesislere giderek antrenmanlara katıldı. Kazayla ilgili Beşiktaş kulübünden de açıklama geldi.