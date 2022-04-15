Türkiye Gazetesi

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı finalde Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid ile eşleşti. Dört dev takımın mücadele edeceği yarı final turunda, yayınlar şifresiz olarak izlenebilecek.

FİNAL MAÇLARI ŞİFRESİZ OLARAK YAYINLANACAK

Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından Şampiyonlar Ligi’nde yarı finaller belli oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) ise futbolseverleri sevindiren bir karar alarak, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları ve final şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Süper Kupa maçı da şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TV8 YA DA TV8,5’TAN EKRANLARA GELECEK

Daha öncesinde Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçları RTÜK’ün aldığı kararla şifresiz olarak TV8 ya da TV8,5 kanallarından yayınlanacak. Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid eşleşmeleri, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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