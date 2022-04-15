Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Diego Rossi’nin bonservisini 5.5 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 2025'e kadar sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

''2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır. Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.''

11 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ

Sezon başında MLS ekiplerinden transfer edilen Diego Rossi, 25 lig maçında 4 gol 7 asist yaptı. 11 gole katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, Uruguay Milli Takımı'na davet edildi.

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