Türkiye Gazetesi

Ramazan ayını gelmesiyle birlikte muhtaç veya maddi açıdan durumu olmayan ailelere yardımlarda bir hayli arttı. Birçok ilde hayırseveler bakkallarda bulunan borç defterini kapatarak insanlara yardı ediyor. O hayırseverlerden biri Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza oldu. Kendisi ve eşi Kasımpaşa'da kapı kapı, sokak sokak dolaşarak muhtaç veya durumu iyi olmayan ailelere, çinde temel ihtiyaç gıdaları bulunan Ramazan kolisi dağıttı.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza ile eşi Danielle, Kasımpaşa mahalle muhtarı Ferruh Bora ve siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı'nın tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıttı. Ünlü futbolcunun bu hareketi ise takdir topladı.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Jose de Souza, maddi açıdan durumu olmayan ailelere Ramazan kolisi dağıttı.

'YENİ BİR PROJE GELİYOR'

Aileleri ziyaret eden Josef, sosyal medya hesabından, "Goller hafızada kalır, zaferler tarihte kalır, ancak gerçek bir miras birçok insanın hayatını değiştirebilir. Yeni bir proje geliyor" cümlelerine yer verdi.

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