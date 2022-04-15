Türkiye Gazetesi

Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk’ün Nuri Şahin çıkışına Antalyaspor’dan çok sert tepki geldi. Akdeniz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Metin Öztürk ve Galatasaray’a gönderme yapıldı.

İşte Antalyaspor tarafından yapılan açıklama;

“SEÇİM MALZEMESİ YAPTIRMAYACAĞIZ”

"Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz Nuri Şahin ile kulübün geleceğini de inşa etmektir. Metin Öztürk'ün ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır. Hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Antalyaspor tarafından yapılan açıklama.

“SPOR ETİĞİNİN TAMAMEN DIŞINDA”

Galatasaray'ın başkan namzeti Metin Öztürk'ün "Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz" ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır.

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