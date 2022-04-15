Türkiye Gazetesi

Cahit EROĞUL

156 sporcu Balıkesir Vali Yardımcısı İrfan Demiröz ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaşı’nın damalı bayrağı sallamasıyla birlikte Edremit-Eceabat etabı için büyük bir mücadelenin içine girdiler. Elbette gözler Genel Ferdi Klasman’da aralarında çok az zaman farkı olan bisikletçilere çevrildi. İki mayo (Turkuaz ve Kırmızı) sahibi Eduardo Sepulveda, Patrick Bevin, Sam Bennett, Jasper Philipsen yakın takibe alınan bisikletçilerdi.

SAYAR YİNE DOKUZUNCU SIRADA BAŞLADI

Genel Ferdi Klasman’da büyük bir başarı göstererek dokuzuncu sıraya kadar yükselen Sakarya Takımı’nın sporcusu Mustafa Sayar’ın birinci ile arasındaki farkın erimesi ise önemli bir ayrıntı idi.

GÖZLER YENİ ZELANDA VE AVUSTURALYALI BİSİKLETÇİLERDEYDİ

Çanakkale Savaşı’nda atalarını kaybeden ve Edremit-Eceabat etabına hazırlanan Yeni Zelanda ve Avustralyalı bisikletçilerin etap içindeki mücadelesi görülmeye değerdi.

START ALMAYAN SPORCULAR

Bora Hansgrohe Takımı’ndan Shane Archbold, Israel-Premier-Tech Takımı’ndan Guy Niv, Alpecin Fenix Takımı’ndan Edward Peter Planckaert ve Spor-Toto Takımı’ndan Giorgios Bouglos dünkü kaza nedeniyle sakatlandığından starta gelemedi.

BAŞARISIZ ATAKLAR

Etabın hemen başında Spor-Toto’dan Edgar Nieto, Saris Rouvy Takımı’ndan Abram Stockman 5. kilometrede bir kaçış yapmak istediler ancak başarılı olamadılar.

MOSSO’NUN SPONSORLUĞUNDAKİ SPRİNT PRİMİNİ PHILIPSEN ALDI

Tur’un başından bu yana performansıyla başarılı sonuçlar alan Alpecin Fenix takımının Belçikalı sporcusu 15. kilometrede Mosso’nun sponsor olduğu Yeşil Mayo mücadelesinde önemli bir adım attı ve Yeşil Mayo’nun daimi sahibi olma adına sprint prim çizgisi birinci geçti. İkinciliği Israel Premier-Tech takımından Patrick Bevin, üçüncülüğü de yine Alpecin Fenix Takımı’ndan Lionel Nicolas Taminiaux elde etti.

TIRMANIŞ PRİMİ GRANİGEN’İN

Etabın 38.6. kilometresinde ise Türk Hava Yolları’nın sponsor olduğu Kırmızı Mayo için mücadele vardı. Dağların Kralı Mayosu’nu kazanma adına Wildlife Generation takımından Noah Granigen prim kapısını birinci geçerken önemli bir mesafe aldı. Lotto Soudal Takımı’ndan Harm Vanhoucke ikinci, Arkea Samsic Takımı’ndan Nicolas Edet üçüncü, Euskatel-Euskadi Takımı’ndan Mikel Aristi de dördüncü oldu.

TEMPO HIZLI

Yarışın 1 saatlik bölümü tamamlanırken pelotonun (Ana Grup) hızı ortalama 41.9 kilometre olarak saptandı. Bu, uzun etap için hayli hızlı bir tempoydu.

AHMET ÖRKEN KAÇIŞTA

60. kilometre geride kalırken aralarında Wildlife Generation Takımı’ndan Ahmet Örken’in de bulunduğu yeni bir kaçış grubu oluştu. Bardiani CSF Takımı’ndan Villa Santaromite, Spor-Toto Takımı’ndan Burak Abay, Sakarya Takımı’ndan Mykhaylo Kononenko, Chine Glory Takımı’ndan Lucas de Rossi’nin bulunduğu grup atakla pelotonla arayı 50 saniye kadar açtı. Bu arada Novo Nordsik Takımı’ndan Hamish John Beadle yarışı terk etti.

FARK AÇILDI UZUN SÜRE SONRA KAPANMAYA BAŞLADI

Kaçış grubu bir anda tempo yükselterek, pelotonla arasındaki zaman farkını iyice açtı. Grup, önce 3 dakika 40 saniyeye, sonra da 4 dakika 30 saniye ile önde pedal basmaya devam etti. 120. kilometre geçilirken fark düşmeye başladı. Yeni zaman farkı 1 dakika 20 sonra da 40 saniye olarak verildi. Daha sonra ilk kaçış grubu yakalandı ve yerine yedili bir başka kaçış grubu eklendi.

İKİNCİ SPRİNT KAPISINI KONONENKO GEÇTİ

Mosso’nun sponsorluğunda etabın ikinci sprint kapısı da geçildi. 90. kilometre geçilirken Yeşil Mayo mücadelesinin içinde olan bisikletçilerden Sakarya Takımı’ndan Mykhaylo Kononenko çizgiyi ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Spor-Toto Takımı’ndan Burak Abay, üçüncülüğü de Bardiani CSF Faizane Takımı’ndan Villa Santaromita elde etti. Bu arada Spor-Toto Takımı’ndan Oğuzhan Tiryaki müthiş bir tempo ile öndeki kaçış grubuna dâhil olmak için çabaladı. Öndeki grupla pelotonun zaman farkı 3 dakikaya ulaşırken bisikletçiler de 1915 Çanakkale Köprüsü’ne yaklaşmaya başladı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜ ÖNCE İLK DÖRT SPORCU GEÇTİ

Onur Balkan ve Batuhan Özgür’ün de bulunduğu dört kişilik kaçış grubu 1915 Çanakkale Köprüsü’nü bisikletle geçen ilk sporcular olarak tarihe geçti. 3 dakika sonra peloton da (Ana grup) köprüyü geride bıraktı.

BATUHAN ÖZGÜR BEYAZ MAYOYU KAPTI

Shimano’nun sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri Mayosu (Beyaz Mayo) mücadelesinde prim kapısı geçilirken el değiştirdi. Sakarya Takımı’nın iki gündür büyük bir performans gösteren sporcusu Batuhan Özgür, prim kapısını birinci geçmekle kalmadı, Tur’un bitimine 2 etap kala Beyaz Mayo’nun sahibi oldu. İkinciliği aynı takımdan Onur Balkan, üçüncülüğü de Saris Rouvy Sauerland Takımı’ndan Julian Borresch elde etti.

7. ETAP GELİBOLU-TEKİRDAĞ ARASINDA KOŞULACAK

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda artık sona geliniyor. Yarın 135.3 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabı koşulduktan sonra tüm kafileler ve sporcular karayolu ile İstanbul’a taşınacak ve burada 141.1 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabı ile tur sona erecek. İstanbul-İstanbul etabında halkın yarıştaki kapalı yollardan fazla etkilenmemesi için pazar günü start saat 08.15’te verilecek ve AKM’nin (Atatürk Kültür Merkez) önünde Tur bitmiş olacak. Etabın bitiş saatinin 11.15 olarak saptandığı bilgisi verildi.

57. Cumhurbaşkanlığı Turkiye Bisiklet Turu’nda 5. günün kazananı Welsford oldu 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda (Tour Of Türkiye) beşinci etap da sonuçlandı. 191.7 kilometrelik Manisa-Ayvalık etabını DSM Takımı’ndan Samuel Luke Welsford 4 saat 13 dakika 49 saniye ile kazandı. Finişe son 700 metre kala yaşanan kaza ise sprinterlerin planını alt üst etti.

57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun yeni lideri Eduardo Sepulveda oldu 57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koşulan dördüncü etabında genel ferdi klasman birincisi yine değişti.