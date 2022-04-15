Türkiye Gazetesi

Türk medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, şansızlığını kırdı. İngiltere Championship'in 41. haftasını galibiyetle kapatan ekip, 42. haftada da umduğunu buldu. Hull City, sahasında Cardiff City'i 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar, 8.dakikada attığı gole takımını öne geçirirken, 11. dakikada da Lewie Coyle farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 3 dakikada 2 gol bulan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de İranlı golcü Allahyar ilk kez fileleri havalandırdı.

Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye kiralık olarak transfer olmuştu.

ALLAHYAR'IN İLK GOLÜ

Hull City'e Cardiff City karşısında galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Allahyar Sayyadmanesh ve 11. dakikada Lewie Coyle kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 81. dakikada Aden Flint'ten geldi. Hull City'nin Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar, İngiliz ekibinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Bu sonucun ardından Hull City, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 47'ye yükseltti. Cardiff City ise 49 puanda kaldı.

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