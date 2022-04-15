Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası kapsamında Trabzonspor, İstanbul ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaştı. 2 golün atıldığı maç, beraberlikle son buldu. Böylelikle Karadeniz temsilcisinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bordo-mavililer kalan 5 haftada 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

18. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza yayının hemen gerisinden Hamsik'in şık vuruşunda, kaleci Viviano sağ üst köşeye doğru giden topu kornere çeldi.

25. dakikada Bistrovic'in ceza alanı içinden sert şutunda, savunmada topa yatarak ayak koyan Vitor Hugo tehlikeyi önledi.

45+1. dakikada Levent Mercan, Yusuf Erdoğan'la mücadelesinde yerde kaldı. Önce serbest atış kararı veren hakem Halil Umut Meler, yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR sisteminden gelen uyarıyla pozisyonun dışarıda olduğu belirlendi. 45+4. dakikada ceza alanı dışından sol çaprazdan kullanılan serbest atışta Biglia, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 0-1

45+5. dakikada Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı içindeki Bakasetas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Viviano'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım, 1-0 önde kapadı.

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

55. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı içinde kaleye yakın mesafeden Peres, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

56. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ön direkteki Bakasetas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Viviano'da kaldı.

58. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Hamsik'in uzun pasında savunmanın arkasında son olarak Denswil'in vuruşunda Vitor Hugo'nun altıpas içinde dokunduğu meşin yuvarlak, filelere gitti: 1-1

67. dakikada Caner Erkin'in ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

69. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağdan ceza alanına giren Levent Mercan'ın şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

76. dakikada Bakasetas'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Viviano iki hamlede tehlikeyi uzaklaştırdı.

77. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Samed Onur'un yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top yan direkten döndü.

81. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Viviano tehlikeyi önledi.

82. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında Djaniny'nin indirdiği topu Visca kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Viviano yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Trabzonspor bu hafta şampiyojn olabilir En yakın rakibine 13 puanlık fark atan bordo mavililer galip gelir Fenerbahçe ve Konya da puan kaybederse şampiyonluk gelecek.

Trabzonspor gelecek sezon planlamalarına başladı Mevcut kadrosunu büyük oranda koruyacak bordo mavililer, Nwakaeme ile sözleşme uzatacak. Uğurcan ve Abdülkadir’in durumuna göre yeni takviyeler yapacak.

Trabzon adım adım şampiyonluğa Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı. Bu sonuçlarla beraber Trabzonspor, 72 puanla liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor cepten yiyor İki takım da yakaladıkları fırsatlarda tabelayı değiştiremedi. Abdullah Avcı'nın takımı son üç maçta yedi puan bıraksa da, Konya'nın mağlup olmasıyla farkı 14 puana çıkardı. Karadeniz Fırtınası takipçileri puan kaybederse gelecek hafta evinde Karagümrük'ü yenip şampiyonluğunu ilan edebilir.