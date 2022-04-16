Türkiye Gazetesi

CAHİT EROĞUL

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) altıncı etabını Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan kazandı. Edremit-Eceabat arasındaki 204,6 kilometrelik etapta Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı ve Mehmetçiğe Saygı Anıtı'ndan ilerleyen bisikletçiler, 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde finişi gördü.

GELİBOLU-TEKİRDAĞ ETABI

Caleb Ewan’ın ardından Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen ikinci, Bora-Hansgrohe takımından Danny van Poppel üçüncü oldu. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. günde 4. kez bir Avustralyalı etap kazandı. Turda bugün 135,3 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabı koşulduktan sonra bütün kafileler ve sporcular İstanbul’a taşınacak.

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