Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Diego Rossi konusunda kararını sezon bitmeden verdi. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasında ilk on birdeki yerini kaybeden Uruguaylı forvet, İsmail Kartal’la yeniden doğunca sarı lacivertliler satın alma opsiyonunu kullandı. Fenerbahçe’deki performansıyla millî takıma kadar yükselen 24 yaşındaki Rossi için MLS’le anlaşan Fenerbahçe, 5,5 milyon avro karşılığında oyuncunun bonservisini aldı. Opsiyonuın kullanılmasıyla Rossi’yle üç yıllık sözleşme imzalandı.

UCUZA KAPATTILAR

Rossi konusu Fenebahçe’nin gündemin meşgul eden en önemli konulardan biriydi. Millî takıma yükselmesiyle piyasa değeri yükselen oyuncunun talipleri de artmıştı. Sarı lacivertliler, 12,5 milyon avro market değeri olan Rossi’yi ucuza kapatarak önemli bir yatırım yapmış oldu. Bu sezon üç farklı kulvarda 23’ü ilk on bir olmak üzere 33 karşılaşmada görev yapan Uruguaylı 4 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı. Rossi, İsmail Kartal dönemindeki çıkışıyla yönetimin kafasındaki soru işaretlerini sildi.

STADIMIZI VERİN

Fenerbahçe, Saracoğlu Stadının kulübe devri için yaptığı başvuru süreci hakkında kamuoyunu bilgilendirirken talebini tekrarladı. Sarı lacivertliler, başvuru taleplerinin haksız reddine dikkat çekerken Süper Lig’de yer alan iki kulübe yapılan bedelsiz tahsisleri hatırlatarak emsal karar vurgusu yaptı.

Fener’de Crespo bereketi Miguel Crespo’nun Türkiye macerası kısa sürecek gibi. Atletico Madrid başta olmak üzere Avrupa’dan çok sayıda talibi olan Portekizlinin de gönlü La Liga’da.