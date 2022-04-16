Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta gösterdiği performansıyla siyah beyazlı taraftarların sevgilisi hâline gelen Josef de Souza, alkışlanacak bir harekete imza attı. Brezilyalı yıldız oyuncu, eşi ile Danielle Araujo birlikte, Kasımpaşa Mahalle Muhtarı’yla iş birliği yaparak, civardaki dar gelirli ailelere Ramazan kolisi dağıttı. Josef de Souza'nın ramazan ayı boyunca fırsat buldukça yardımlara devam edeceği öğrenildi.

BEŞ YIL DAHA OYNARIM

Öte yandan ülkesinin basınına konuşan Brezilyalı yıldız "Açıkça söylemek gerekirse Suudi Arabistan'a para kazanmak için gittim. Şu an Beşiktaş'ta mutluyum. Yakın zamanda futbolu bırakmak gibi bir niyetim de yok. En az beş yıl daha futbol oynamak istiyorum. Bunun için özel çalışıyorum. Şahsi bir fizyoterapistim var. Kaç sene daha Türkiye'de kalırım bilmiyorum. Zaman gösterecek" dedi.

Beşiktaş'ta Josef de Souza paniği Fenerbahçe'nine eski hocası Vitor Pereira, Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'yı Corinthians'a getirmek istiyor. Yönetim 33 yaşındaki oyuncuyu bırakmaya niyetli değil.