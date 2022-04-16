Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de şampiyonluk için gün saysa da ligde oynadığı son üç maçtan da galibiyetle ayrılamayan Trabzonspor, sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Bordo mavili takım şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel'in çalıştırdığı İstanbul ekibiyle 1-1 berabere kalınca, şampiyonluğu bu hafta sonu kutlama planları bir süre daha ertelenerek önümüzdeki haftalara taşındı.

BIGLIA'DAN MÜTHİŞ GOL

Trabzonsporlu taraftarların tribünleri tıklım tıklım doldurduğu karşılaşmada ilk gol fırsatını ev sahibi yakaladı. Maçın 18. dakikasında Hamsik'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Viviano gole izin vermedi. İlk yarının duraklama bölümünde ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşu iyi değerlendiren Biglia konuk takımı öne geçiren gole imza attı: 0-1.

ÇOK GOL KAÇTI

Maçın ikinci yarısına Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme'yi oyuna alarak başlayan Abdullah Avcı'nın bu hamlesi önce yoğun bir baskıyı ardından da 58. dakikada golü getirdi. Denswill'in şutunu iyi tamamlayan Hugo skora dengeyi getirdi: 1-1. Maçın son yarım saati ise top âdeta iki kale arasında gitti geldi. Karagümrük Trabzonspor'un etkili ataklarına karşılık kontrataklarla önemli şanslar bulsa da maçta denge bozulmadı.

DEMİREL'DEN KIRMIZI İSYANI

Penaltının iptal edildiği pozisyonda hakem Halil Umut Meler, rakibini düşüren Yusuf Erdoğan'a sarı kart gösterdi. Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Hocam gole gidiyor gole" diyerek kartın kırmızı olması için isyan etti.

PENALTI İPTAL EDİLDİ

Karagümrük, Trabzonspor deplasmanında ilk yarının duraklama dakikalarında penaltı kazandı. VAR kontrolünün ardından pozisyonun ceza sahasının dışında olduğu gerekçesiyle penaltı iptal edilse de serbest vuruşu kullanan Biglia harika bir gole imza attı.

YUSUF GİRDİ ÇIKTI

Trabzonspor'da stoperlerin yaşadığı sakatlıklar devam ediyor. Maçın henüz 6. dakikasında Hüseyin Türkmen sakatlanarak oyundan çıktı. Türkmen'in yerine girdikten sonra iptal edilen penaltı pozisyonunda faulü yapan Yusuf Erdoğan, 46. dakikada oyundan çıkarıldı.

KORKUTAN SERİ!

Şampiyon olacak denilen Trabzonspor'a bir haller oluyor... Bordo mavililer için beş hafta önce 'üç maç kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek' gibi hesaplar yapılıyordu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, kaybedilen puanlar sonrasında her maçın ardından "Şampiyonluğu bir hafta erteledik" diyordu ama iş çok daha fazla uzadı. Son beş haftaya girilirken Fenerbahçe bugün Göztepe'yi yenerse puan farkı 11'e inecek. Hem Trabzonspor hem Fenerbahçe kalan maçlarını kazanırsa, bordo mavililer şampiyonluğunu son üç hafta kala ilan etmiş olacak.

KREDİYİ BUNUN İÇİN ALDIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu yaptığı açıklamada, "Biz kredileri, başından beri bunun için aldık. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok, stres de yok. Takımımız kaliteli. 33 haftada sallanan bir takım olmadık. Oyun ve skor olarak sallanmadık. İlk defa 3 beraberlik üst üste oluyor. Bizim takım kaliteli, bakarsın deplasmanda kazanır gelir" dedi.

Trabzonspor bu hafta şampiyon olabilir En yakın rakibine 13 puanlık fark atan bordo mavililer galip gelir Fenerbahçe ve Konya da puan kaybederse şampiyonluk gelecek.

Trabzonspor gelecek sezon planlamalarına başladı Mevcut kadrosunu büyük oranda koruyacak bordo mavililer, Nwakaeme ile sözleşme uzatacak. Uğurcan ve Abdülkadir’in durumuna göre yeni takviyeler yapacak.