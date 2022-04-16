Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal ve Dursun Özbek’in kendisini desteklediğini ifade eden Eşref Hamamcıoğlu “Amacımız bir anda borçları ödemek, bir anda şampiyonluklar getirmek, bir anda iç barışı sağlamak değil. En büyük hedefimiz yeniden Galatasaray'ı yönetilebilir duruma getirmek” ifadelerini kullandı.

ŞEKER ETKİSİNE DİKKAT!

Kasa kolaylığının Galatasaray’ı zor duruma düşürdüğünü belirten Hamamcıoğlu ‘’Moda tabiriyle 'kasa kolaylığı' parayı enjekte etmeye başladığınız zaman şeker etkisi yapıyor. Başta çok tatlı geliyor sonra o şeker tahrip etmeye başlıyor. Küçülterek büyüyemezsiniz. Ama büyütmeyi sürdürülebilir kılmanız için akılcı kaynaklardan faydalanmanız lazım. Bunun da yolu kendi kaynaklarından yararlanmak. Bu da bir iki günde olacak bir iş değil” şeklinde konuştu.

CENK ERGÜN TEKRAR GELECEK

Futbola yönelik planlarından da bahseden Hamamcıoğlu “Teknik direktör kim olacak, diziliş nasıl olacak?' düzeyine indirgenmemesi lazım. Futbol, amiral gemisi. Sportif direktörümüz daha önce başarılar kazanmış Cenk Ergün olacak. Başarılı olan, Galatasaray'ın DNA'sına uygun çalışan herkesle kucaklaşmaya hazırız” dedi.

MUSTAFA MÜJDESİ

Sakatlığından dolayı Gaziantep, Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarını kaçıran Mustafa Muhammed’den iyi haber geldi. Bir süredir özel program dâhilinde kontrollü olarak çalışan golcü isim sarı kırmızılıların dün yaptığı idmanın tamamında yer aldı. Torrent de oyuncularına Malatya sınavı öncesi set hücumu çalıştırdı.

Antalyaspor’dan Galatasaray’ın ‘Nuri Şahin’ iddialarına sert cevap: Etik dışı bir yöntem Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk’ün "Hoca adaylarımız Nuri Şahin ve Okan Buruk" açıklamalarına Antalyaspor’dan cevap geldi. Resmi sitesinden paylaşım yapan Akdeniz ekibi, "Hiçbir değerimizin seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" açıklamalarında bulundu. Antalyaspor’un paylaşımı ise gündem oldu.