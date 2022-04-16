Türkiye Gazetesi

Sezon başında Roma'dan Fransız devi Olimpik Marsilya'ya kiralanan milli yıldız Cengiz Ünder, gösterdiği başarılı performans ike adeta Ligue 1'e damga vurdu. 24 yaşındaki futbolcu, Fransız basınına verdiği röportasj sonrası İtalya'da adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.

"ROMA'DA DA OYNADIM AMA MARSİLTA GİBİ DEĞİL"

Marsilya ile büyük bir uyum yakalayan Cengiz Ünder, takımı sırtlayan isimlerden biri haline geldi. Başarılı performansı sonrası basının da ilgisini çeken Ünder, Fransa'da verdiği bir röportajda, "Kariyerimdeki en çılgın atmosferleri Türkiye'de yaşadım. Türkiye'de Beşiktaş'ta benzer bir atmosfer var ve bu coşkuyu Marsilya'da da hissedebiliyorum. Marsilya'da Türkiye'deki atmosferi buldum. Roma'da da oynadım ama Marsilya gibi değil. Bu destek, futbol oynama arzumuzun ötesine geçmeye itiyor" sözlerini kullandı.

Akşam'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre, Cengiz Ünder'in Marsilya'nın Roma'dan daha iyi olduğunu söylemesi İtalyanları kızdırdı.

ROMA TARAFTARLARINDAN BÜYÜK TEPKİ

24 yaşındaki milli yıldızın bu açıklamaları, Roma taraftarlarının tepkisine neden oldu. Cengiz Ünder'in Roma'da bekleneni veremediğini belirten İtalyan taraftarlar, Ünder'in özellikle taraftar noktasında Marsilya'yı daha ön planda tutmasına da bir hayli bozulduklarını ifade ediyorlar.

40 MAÇTA 12 GOL, 5 ASİST

Marsilya formasıyla bu sezon dört farklı kulvarda 40 maça çıkan Cengiz Ünder 12 gol ve 5 asist kaydetti.

Cengiz attı Payet affetmedi! Avrupa Ligi’nde yılın golü atıldı UEFA Avrupa Ligi’nde Cengiz Ünder şovu vardı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Marsilya, sahasında PAOK'u ağırladı. Fransa ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılaşmanın 45. dakikasında ise köşe vuru kullan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Dimitri Payet'e adrese teslim bir pas gönderdi. Yıldız golcü topu ağlara gönderirken, atılan gol sosyal medyanın gündemine oturdu.