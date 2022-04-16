Türkiye Gazetesi

Dün akşam evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluk sürecini uzatmaya devam ediyor. Maçta birçok pozisyon gündem olurken, Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel’in istatistiği dikkat çekti.

MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Opta’nın verilerine göre, Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri boyunca Trabzonspor’a karşı çıktığı 25 Süper Lig maçında hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Demirel bu karşılaşmalarda sahadan 14 galibiyet ve 11 beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor karşısında mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor'u şampiyonluk stresi bastı Rekor şampiyonluk hedefiyle maça çıkan bordo mavililer, Biglia'nın golüyle geriye düştü. İkinci yarıyı tek kaleye çeviren Fırtına, Vitor Hugo ile ancak beraberliği kurtarabildi. Avcı'nın ekibi son 4 maçta 9 puanlık bir kayıp yaşadı.

Trabzonspor bu hafta şampiyon olabilir En yakın rakibine 13 puanlık fark atan bordo mavililer galip gelir Fenerbahçe ve Konya da puan kaybederse şampiyonluk gelecek.

Trabzonspor gelecek sezon planlamalarına başladı Mevcut kadrosunu büyük oranda koruyacak bordo mavililer, Nwakaeme ile sözleşme uzatacak. Uğurcan ve Abdülkadir’in durumuna göre yeni takviyeler yapacak.