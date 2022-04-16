Türkiye Gazetesi

Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Diego Armando Maradona’nın 25 Kasım 2020 tarihindeki ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Maradona’nın ölümüne ilişkin 22 kişilik uzman bir ekip görevlendirildi. İncelemeler sonrasında Maradona’nın bakımından sorumlu 8 kişilik tıbbi ekibin ihmalleri nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Tıbbi ekip için “adam öldürmeye tam teşebbüs”ten 25 yıl hapsi talep edildi. Maradona’nın ölümünde kişisel doktoru Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov, fizyolojisti, başka bir doktoru, medikal koordinatörü ve üç hemşiresi sorumlu olarak gösterildi.

MARADONA’YI KADERİNE TERK ETTİLER

Olayda ihmalleri bulduğu iddia edilen isimler tüm suçlamaları reddediyor. Dava dilekçesinde söz konusu 8 sağlık çalışanının, Maradona’yı “çaresiz bir durumda” bıraktığı ve “kaderine terk ettiği” belirtildi.

Yıllarca alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden “El Diez” (On Numara) lakaplı efsane futbolcu, beynine pıhtı atması sonucu ameliyat olmuştu. Beyin Ameliyatı geçirdikten birkaç hafta sonra da Buenos Aires’teki özel konutunda 60 yaşında hayata veda etmişti.

Maradona'yı öldürmekle suçlanan sağlık ekibinin yargılanması başladı Diego Armando Maradona'nın ölümünden sorumlu tutulan 7 sağlıkçı, hâkim karşısına çıktı. Sanıklar, Maradona'yla yeteri kadar ilgilenmeyip ölümüne yol açmakla suçlanıyor.