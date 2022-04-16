Türkiye Gazetesi

Sezona kötü başlayan ancak Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından toparlanan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yakaladığı performansla taraftarını mutlu ediyor. Son 8 lig maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yükselişe geçen sarı lacivertliler, Göztepe deplasmanında alacağı galibiyetle lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 11'e indirmeyi hedeliyor.

DIEGO ROSSI HAMLESİ

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak isteyen Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Geçtiğimiz yaz sarı lacivertlilerin kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi, 3 yıl daha Fenerbahçe formasını giyecek.

Kulüp, dün yaptığı resmi açıklama ile 5.5 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisinin alındığını duyurdu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Uruguaylı futbolcunun alınması konusunda yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.



Bu sezon 33 maça çıkan Rossi, 4 gol attı ve 7 kez de asist katkısı sağladı.

JOACHIM LOW'DEN DEV BÜTÇE TALEBİ

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal sonrası kulübü kime emanet edeceği hala belirsizliğini korurken, yönetim Joachim Löw ile görüşmelerini sürdürüyor. Sabah'ın haberine göre, Alman teknik adam istediği kadroyu kurmak için 30 milyon euro bütçe talep etti. Ancak UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması bu konuda sarı lacivertlilerin önündeki en önemli engel olarak görülüyor.

KONU UEFA'DA

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Alman çalıştırıcı, 30 milyon euro (475 milyon TL) yeni transfer bütçesi talep edince yönetim de konuyu UEFA'ya taşıdı. FFP yetkilileri ile görüşüp esneklik isteyen Fenerbahçe cephesi, bütçe için onay alırsa Joachim Löw ile 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.

Fenerbahçe'de Rossi'nin tapusu alındı İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle ilk on bire geri dönen Diego Rossi’nin satın alma opsiyonu kullanıldı. 5,5 milyon avroluk bonservis ödendi, üç yıllık sözleşme yapıldı.