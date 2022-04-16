Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performans sonrası birçok Avrupa devinin ilgisini çeken Vedat Muriqi, 2020 yılında 19.9 milyon Euro'ya İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmuştu. İtalyan medyası, burada eleştirilerin hedefi olan ve Mallorca'ya kiralanan Vedat'ın tekrar Süper Lig'e dönme ihtimali olduğunu yazdı.

'SÜPER LİG'E GERİ DÖNECEK' İDDİASI

Takvim'in La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı haberde, "Vedat Muriqi Türkiye'ye geri dönecek. Aslında hem eski kulübü Fenerbahçe hem de Galatasaray onun peşinde" ifadelerini kullandı.

Devre arasında Lazio'dan İspanyol ekibi Mallorca'ya kiralanan Vedat Muriqi, bu sezon ortaya koyduğu futbolla eleştiriliyor. Bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen 27 yaşındaki futbolcu 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Vedat için en uygun rotanın ise Türkiye olduğu bildirildi.

2025 YILINDA SONA ERİYOR

Fenerbahçe, Kosovalı yıldız golcüyü Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon Euro'ya transfer etmişti. O dönem ezeli rakipleri Galatasaray ile Vedat için transfer yarışına giren sarı lacivertliler mutlu sona ulaşan taraf olmuştu.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Vedat Muriqi'in İtalyan ekibi Lazio ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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