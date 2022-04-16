Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Mücadele öncesinde İzmir ekibinin genç yıldızı Ege Özkayımoğlu yayıncı kuruluşa röportaj verdiği esnada gözyaşlarına boğuldu. Genç futbolcu 4 gün önce annesini kaybettiğini belirterek, "Mekanı cennet olsun. Çok hüzünlüyüm, çok canım yanıyor ama onun için daha iyi olacağım inşallah. Çok rahat konuşamıyorum ama gelip birkaç şey söylemek istedim." dedi.

"CANIM ÇOK YANIYOR"

4 gün önce annesini kaybeden 20 yaşındaki forvet gözyaşlarını tutamazken, "4 gün önce annemi toprağa verdim. Mekanı cennet olsun. Çok hüzünlüyüm, çok canım yanıyor ama onun için daha iyi olacağım inşallah. Çok rahat konuşamıyorum ama gelip birkaç şey söylemek istedim. Yaptığım her şeyi onun için yapıyordum şimdiye kadar bundan sonra da onun için yapmaya devam edeceğim" dedi

Ampute futbolcunun protez bacağına haciz geldi Trafik kazasında sağ bacağını kaybeden ve Ampute Futbol Takımı'nda forma giyen Celal Mert Abaco, sigortadan parasını alamayınca davalık oldu. Medikal firmasına protez bacağının ücretini ödeyemeyen Mert icralık oldu.

Erol Bulut’un ‘karaktersiz’ dediği futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı! Türkiye Kupası çeyrek final turunda Alanyaspor ile karşılaşan ve 2-1 mağlup olarak kupaya veda eden Gaziantep FK takımının teknik direktörü Erol Bulut, maç sonunda adeta ateş püskürdü. Alınan mağlubiyetten dolayı takımca üzgün olduklarını belirten ve isim vermeden bir oyuncuyu eleştiren Bulut, "Maçlar kazanılır ama karakteriniz her zaman aynı kalır. O arkadaşın biraz oturup düşünmesi lazım. Bugün de karaktersizliğini gösterdi herkese. Ben onun ismini bile anmak istemiyorum burada." açıklamasında bulunmuştu. Erol Bulut’un bahsettiği futbolcunun kim olduğu da ortaya çıktı.

Benfica maçında duygusal anlar: Ukraynalı futbolcu gözyaşlarını tutamadı Benfica - Vitoria Guimaraes karşılaşmasında oyuna girdiği esnada bütün stadın ayakta alkışladığı Ukraynalı futbolcu Roman Yaremchuk, destek tezahüratları nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.